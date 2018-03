Von Denise Daum

Mutters – Johannes Fritz, einziger Gemeinderat der Grünen in Mutters, versteht die Welt nicht mehr. In einer E-Mail fordert ihn Bürgermeister Hansjörg Peer (Wir Mutterer) auf, „in schriftlicher Form Stellung zu deinen Anschuldigungen zu machen. Sollten wir bis heute Mittag keine Stellungnahme von Dir vorliegen haben, so werden wir (Wir Mutterer) rechtliche Schritte gegen die Grünen Mutters und gegen Dich ins Auge fassen.“ Das sei im Gemeinderat so besprochen worden, schreibt Peer. Johannes Fritz erklärt, nicht zu wissen, worum es geht. Auch auf Nachfrage beim Bürgermeister, welche Anschuldigungen gemeint seien, habe er keine konkrete Antwort bekommen. „Was auch immer der Bürgermeister meint: Es ist doch abstrus, mir eine Klage anzudrohen. Das ist schon eine brachiale Maßnahme“, erklärt Fritz.

In einem vor der Landtagswahl verschickten Flugblatt der Mutterer Grünen wird unter anderem ein „Expertengutachten“ zum Haushaltsplan der Gemeinde zitiert, wonach die „nachträglichen ,Genehmigungen‘, die sich der Bürgermeister vom Gemeinderat einholt“, nicht gesetzeskonform seien. Und genau diese „Anschuldigungen“ will Bürgermeister Hansjörg Peer mit seiner Liste nicht auf sich sitzen lassen. „Wir haben es satt, dass wir ständig öffentlich angepatzt werden. Deshalb setzen wir uns nun zur Wehr“, erklärt Peer. „Wenn Johannes Fritz uns öffentlich so etwas vorwirft, dann wird er sich dafür verantworten müssen.“ Darauf angesprochen, dass Fritz offenbar nicht weiß, worum es geht, erklärt der Bürgermeister: „Dann sollte er mal selbst zu einer Gemeinderatssitzung kommen. Seiner grünen Vertretung haben wir die Sachlage erklärt.“ Im Übrigen passierte das bei der Gemeinderatssitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Um weiteren Wirbel zu vermeiden.

Johannes Fritz vermutet, dass hinter der Klagsandrohung der Versuch steht, ihn und seine Fraktion mundtot zu machen. Weil er eben in besagtem Flugblatt und auch in einem TT-Artikel in der vergangenen Zeit Kritik am Bürgermeister und seiner Liste geübt hat.

Bürgermeister Peer bezeichnet diesen Vorwurf als „Sauerei“.