Innsbruck – Seit dem Schul- und Kindergartenjahr 2017/18 greift in Innsbruck eine neue Regelung: Wer bei den Beiträgen für die Nachmittagsbetreuung, für Schülerhorte und Tagesheime die Rückstände länger als drei Monate nicht begleicht, dessen Kinder werden im folgenden Schuljahr nicht mehr zur Betreuung zugelassen. Dies hatte der Stadtsenat mehrheitlich beschlossen (die TT berichtete).

Hintergrund für die Verschärfung war, dass manche Erziehungsberechtigte bei der Beitragszahlung trotz mehrfacher Mahnung säumig blieben – und der Magistrat die Außenstände oft nicht einbringen konnte. So blieb die Stadt auf erheblichen offenen Rechnungen sitzen.

An der konkreten Umsetzung der neuen Regelung gibt es nun Kritik, etwa von einer Schuldirektorin, die auf TT-Nachfrage auf einen Eintrag auf ihrer privaten Facebookseite verweist: Während die Vorschreibung und Abrechnung der Beiträge über die Stadt als Schulerhalterin abgewickelt werde, erfolge das An-, Ab- und Ummelden über die Schulen, erklärt sie dort. In diesem Zusammenhang habe die Stadt den Schulleitungen nun eine „Sperrliste“ mit den Namen jener Kinder geschickt, deren Eltern trotz Mahnungen nicht bezahlt haben. Die Schulen seien angewiesen worden, den Kindern auf dieser Liste „keine Anmeldeformulare für das nächste Schuljahr auszuhändigen“. Das stößt der Direktorin sauer auf: Als Schulleiterin könne sie es „nicht ruhigen Gewissens vertreten“, wenn Schulleitung und Lehrer Kenntnis über Zahlungsversäumnisse der Eltern erhalten. Dies gefährde auch das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Schule.

Empört zeigt sich auch die Bürgergruppe „Gerechtes Innsbruck“, die bei den kommenden Gemeinderatswahlen antreten wird: „Hier wird der Datenschutz außer Kraft gesetzt“, meint Sprecher Gerald Depaoli, auch den Kindern drohe eine Stigmatisierung.

Bildungsstadtrat Ernst Pechlaner (SPÖ) kann die Kritik nicht nachvollziehen: Er bestätigt, dass die Schulleitungen eine Liste erhalten. „Dass diese Kinder kein Formular mehr bekommen, stimmt aber nicht.“ Die Schulen könnten die Formulare „normal ausgeben“, so Pechlaner, „das ist ihnen nicht untersagt“. Und die Eltern könnten diese jedenfalls ausfüllen. Alles Weitere – wer hat gezahlt, wer nicht? – werde über das Schulamt abgeklärt. Im Schriftverkehr mit den Eltern gebe es dabei auch immer den Hinweis, „dass man um Ermäßigungen ansuchen kann, bis hin zur Kostenfreiheit“, ergänzt Pechlaner. Er betont auch, dass die Listen und Formulare an die Schulleitungen gehen würden, nicht aber direkt an die Lehrer. „Abgesehen von den Schulleitern erhalten die Pädagogen keine Kenntnis davon.“ Wie und wann die Formulare ausgegeben werden, liege aber im Verantwortungsbereich der Schulleitungen. „Möglich wäre zum Beispiel auch, die Eltern in einem diskreten Gespräch aufzuklären.“

Ansonsten, so Pechlaner, habe es an den Schulen „nur positive Reaktionen“ auf die Neuregelung gegeben: „Es ist ja nicht einzusehen, dass die einen zahlen und die anderen nicht“ – zumal darunter „auch solche sind, die es sich sehr wohl leisten könnten“. (md)