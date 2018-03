Innsbruck – Der Wohnbauboom in den vergangenen sechs Jahren in Innsbruck hat seine Spuren hinterlassen. So konnten über 900 Sozialwohnungen gebaut und bereits übergeben werden. Etwas über 1330 neue Wohnungen würden entweder bereits gebaut bzw. stünden kurz bevor, hieß es am Mittwoch von Seiten der Stadtregierung in einer Bilanzpressekonferenz. Doch die aktive Baupolitik hat auch ihre Schattenseiten gezeugt. Speziell Verdichtungsprojekte riefen teils starke Proteste hervor, die mitunter auch für das Entstehen der so genannten Interessengemeinschaft Bürgerinitiativen Innsbruck (IGBI) verantwortlich waren.

Dass nun BM Christine Oppitz-Plörer (FI) und die ÖVP ankündigten, in der neuen Gemeinderatsperiode 2018–2024 (nach Abarbeitung noch in der Planung befindlicher Projekte) das Tempo aus der Wohnbauoffensive herausnehmen zu wollen, sorgt indes in Stadt wie Land für Kopfschütteln.

Leistbares Wohnen war im Landtagswahlkampf als Thema omnipräsent. Und auch in den bisherigen Sondierungsgesprächen soll LH Günther Platter (VP) angekündigt haben, dass die neue Tiroler Landesregierung schon bald ein großes Wohn(-bau-)paket auf den Weg bringen werde. Sollte Innsbruck hier nun aber bremsen, würde das die Landesinitiative konterkarieren, heißt es.

Für den Chef der Tiroler Gemeinnützigen Bauvereinigungen, Franz Mariacher, sei es primär eine Frage, wie lange dieser von FI und ÖVP angekündigte Zeitraum des „Durchatmens“ dauern werde. Noch habe die Stadt mit den bereits geplanten Projekten einen gewissen Puffer. Der Wohnbaudruck auf Innsbruck werde aber nicht kleiner werden – außer das prognostizierte Zuzugswachstum treffe nicht ein. Unterm Strich, so Mariacher, bleibe es eine politische Entscheidung.

„Zuerst bauen und verdichten auf Teufel komm raus und dann ein Baustopp – FI, ÖVP, Grünen und SPÖ fehlt das richtige Maß“, kritisiert Liste-Fritz-Chefin Andrea Haselwanter-Schneider. Was fehle, sei eine Leerstands- und Bedarfserhebung und das Prinzip „Klasse statt Masse“.

SPÖ-Bürgermeisterkandidatin Irene Heisz spricht gar in Richtung FI und VP von einer „Frotzelei“: „Die Innsbrucker brauchen keine Pause vom städtischen Wohnbau, sondern endlich sinnvolle Taten.“ (mami)