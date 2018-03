Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Eine neutrale Ansprechperson in allen Belangen des Wohnens und Lebens für Menschen ab dem Alter von 65 Jahren stellt die Gemeinde Jenbach schon seit vielen Jahren. Nach Karin Zischg, die wertvolle Aufbauarbeit leistete, ist nun die Diplomsozialarbeiterin Hanna Hochenwarter die Verantwortliche für das Seniorenmanagement des sozialen Netzes Jenbach, kurz „Sone“ genannt. „Es kommt nicht von ungefähr, dass Jenbach schon im Jahr 2008 als seniorenfreundliche Gemeinde ausgezeichnet wurde. Was anderswo jetzt mühevoll aufgebaut werden muss, kann die Marktgemeinde schon einige Zeit anbieten“, freut sich Jenbachs Bürgermeister Dietmar Wallner.

„Wir bieten Beratung und Organisation für Pflegebedürftige und Betreuungspersonen, entwickeln Strukturen zur Pflege und Betreuung zu Hause und helfen so, den Alltag im eigenen Zuhause so lange wie möglich zu gewährleisten“, sagt Hochenwarter, die im Krankenhaus Hall, an der Klinik in Innsbruck und einem Wohnhaus der Lebenshilfe Erfahrung sammelte und dabei Langsamkeit gelernt hat. Wichtig sei bei ihrer Arbeit die enge Zusammenarbeit mit dem Sozial- und Gesundheitssprengel Jenbach-Buch- Wiesing, dem JES Jenbach, der Ärzteschaft und den Therapeuten und den ambulanten sowie stationären Einrichtungen innerhalb und außerhalb von Jenbach.

Wertvoll sei auch das Zusammenspiel mit der Freiwilligenbörse, die Angela Rainer leitet. Kontakt und Organisation wären kostenlos, betont BM Wallner. Angesiedelt ist das Seniorenmanagement in der Tratzbergstraße 12. Das Büro ist von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr besetzt. 68 Kontakte hat es im Vorjahr gegeben. Dabei reichen die Tätigkeiten vom Pflegegeldantrag bis zur Organisation des Hausnotrufes, Unterstützung beim Behindertenpassantrag, Behördengängen und kreativen Lösungen zusammen mit der Freiwilligenbörse.

Neu ist seit Februar ein Angehörigencafé Demenz. Die nächsten Termine sind für 17. April und 19. Juni geplant. Der Biographiepass, Vorträge zum Thema Stolperfalle Mensch und Verkehrskompetenz für Senioren wären wichtige Eckpunkte, betont Hochenwarter. Auch von einer Mitfahrbank und einem Speakers’ Corner ist die Rede.