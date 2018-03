Amlach – Die Gemeindeführung unter BM Franz Idl informiert in einer aktuellen amtlichen Mitteilung, dass am Dienstag, den 6. März, um 20 Uhr eine Versammlung im Gemeindesaal Klarheit für besorgte Bürger bringen soll. Architekt Veit Petit wird persönlich die fertige Planung des bevorstehenden Neubaus zwischen Gemeinde- und Feuerwehrhaus vorstellen, der in den vergangenen Wochen für Wirbel sorgte – die TT berichtete. Im Anschluss soll es Gelegenheit zur Aussprache geben.

Bertil Preyer, Franz Holzer und Alois Micheler haben ihr Vorhaben, eine Liste von etwa 100 Unterzeichnern gegen das Projekt in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag an BM Idl übergeben zu wollen, kurzfristig abgesagt. Man wolle die Anonymität der Unterzeichner einstweilen wahren und warte jetzt einmal die anberaumte Versammlung ab, so Franz Holzer.

Die Oppositionsliste unter Silke Steiner kritisierte in der Gemeinderatssitzung erneut die bauliche Größe und ihrer Meinung nach finanziellen Unsicherheiten des inklusive Steuern 2,5 Mio. Euro teuren Vorhabens. Durch Vorsteuerabzug für die Gastronomie reduziere sich der Betrag auf 2,35 Mio. Euro, wie Amtsleiter Thomas Totschnig ausführte. BM Idl bestätigte, dass im Ortszentrum 32 neue Parkplätze geschaffen werden sollen: „Der Lindenplatz wird so wenig wie möglich angetastet, die Umsetzung erfolgt naturnah, das Lindenfest wird nicht eingeschränkt.“ Der Flächenwidmungsplan sei einstimmig, also mit den Stimmen der Opposition, abgeändert worden. Die Feuerwehr werde keinerlei Einschränkungen zu verkraften haben.

Amlach sei mit durch Förderungen abgedeckten Verbindlichkeiten von lediglich 30.000 Euro praktisch schuldenfrei und könne sich diese Investition in die Zukunft relativ gefahrlos leisten, ist die Bürgermeisterliste sicher.

1,05 Mio. Euro als Landesbeitrag seien seit 2016 schriftlich zugesagt, erklärte BM Idl und teilte weiters mit, dass er am 26. März einen Termin bei LR Johannes Tratter zu GAF-Mitteln habe. Mündlich seien ihm zusätzlich 250.000 Euro in Aussicht gestellt worden. „In meinen bald 30 Jahren hat noch jedes Wort vom Land gehalten.“ In den nächsten drei Jahren plant die Gemeinde, je 50.000 Euro aus dem Budget beizutragen. Ein Darlehen über 900.000 Euro sei überschaubar, da man aus dem Talschaftsvertrag und Kommunalsteuern für das Tiwag-Kraftwerk Strassen-Amlach jährlich bis zu 140.000 Euro erhalte.

Kurz vor Baustart zeigt sich in Amlach also noch Anlass zur Diskussion. (bcp)