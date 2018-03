Von Matthias Reichle

Schönwies – Die Verpachtung der beiden Reviere Alpe-Larsenn und Schönwies-Nordseite an den Jagdverein sorgte im vergangenen Jahr für einigen Wirbel in der Gemeinde und für Beschwerden bei der Gemeindeabteilung und der Agrarbehörde, die jedoch abgewiesen wurden.

In diesem Jahr lief der Pachtvertrag für das Revier Schönwies-Schattseite aus – und auch dieses Mal war der Gemeinderat gespalten. Gleich sieben Interessenten legten ihre Angebote. „Der Gemeinderat war der Meinung, dass ein Schönwieser zum Zug kommen sollte“, erinnerte Bürgermeister Willi Fink. Somit blieben drei übrig – von denen der Höchstbieter gleichzeitig der Bestbieter sei, wie der Dorfchef feststellte. Klaus Venier und Gerhard Tilg boten 11.000 Euro netto. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärte Fink für die SP-Fraktion. Mit ein Grund sei auch gewesen, dass man mit Tilg als Jagdpächter bereits gute Erfahrungen gemacht hätte.

Einen anderen Favoriten hatte die Liste „Für Schönwies“. Sie sprachen sich für Seppl Fink aus, der sich als ehemaliger Gemeinderat, Orts­chronist und mit ehrenamtlichem Engagement um die Gemeinde verdient macht. Er legte mit 9500 Euro aber gleichzeitig das niedrigste Gebot der drei Schönwieser Interessenten.

Durchaus scharf war die Debatte: „Doppelbödigkeit“ und Freunderlwirtschaft“, warf GR Peter Bartl von der Bürgerliste der Liste „Für Schönwies“ vor. „Vor einem halben Jahr gab es ein Halligalli. Der halbe Gemeinderat wurde diffamiert“, erinnerte er an die Kritik, die SPÖ und Bürgerliste damals einstecken mussten. Der Jagdverein, den die beiden Gruppen damals unterstützten, hatte damals das zweitniedrigste Angebot gestellt hatte. „Dass jetzt der Billigstbieter drankommen soll, ist nicht nachvollziehbar.“ Bartls Liste schloss sich der SPÖ an. Die Abstimmung ging 8 zu 5 für Venier und Tilg aus.

„Damals war die Differenz zwischen den Angeboten riesengroß“, entgegnete Vize Reinhard Raggl die Entscheidung. In diesem Fall sei sie zu rechtfertigen. GR Peter Raggl konterte dem Vorwurf der Freunderlwirtschaft seinerseits mit dem Vorwurf der „Befangenheit“. Immerhin habe Bartl Jagdkarten gelöst. Es sei keine Zeit „für Vergangenheitsbewältigung“, so BM Fink.

Durchaus kritisch sieht die Vergabe auch GR Manfred Deutschmann, der gemeinsam mit seiner Ehefrau der dritte Bieter war. Selbst war er bei der Sitzung nicht anwesend. Er kreidete an, dass vom Bieterduo Venier-Tilg nur der Erste ein Schönwieser sei, man sich also nicht an die Vorgabe, an einen Einheimischen zu verpachten, gehalten habe.

„Ich bin ein hundertprozentiger Schönwieser, mein Jagdkollege hat Schönwieser Wurzeln“, betonte der neue Pächter Klaus Venier. Man will weiteren Schönwiesern die Möglichkeit geben, Jagdkarten, aber auch Einzelabschüsse und Raubwildkarten zu lösen, betonte er.