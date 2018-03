Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es hat eine gute Woche benötigt. Doch jetzt gehen die Innsbrucker Grünen bezüglich der geplanten neuen Oberflächengestaltung des „Kulturquartiers“ (Abschnitt zwischen der Herrengasse und dem Karl-Rahner-Platz) aus der Deckung. Wie berichtet, hatte die für den Tiefbau zuständige grüne Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider noch bei der Vorstellung des Gesamtprojektes auf die Frage nach den Gesamtkosten geschwiegen. Wie die TT erfuhr, lag jedoch der diesbezüglichen Steuerungsgruppe bereits am 12. Dezember 2017 eine Kostenschätzung von rund 8,4 Mio. € (brutto) vor.

„Die Kosten sind völlig richtig und wir stehen auch dazu“, sagen nun sowohl Planungsstadtrat Gerhard Fritz als auch Grünen-Bürgermeisterkandidat Georg Willi. Das Projekt sei jeden Cent wert, verweist Fritz auf die aus seiner Sicht vielen Vorteile, die damit geschaffen werden könnten: ein vielfältig nutzbarer öffentlicher Platz, der zudem verkehrsberuhigt und mit zusätzlichen Bäumen versehen werde. Aber auch wenn nun nur ein Teil – nämlich jener kleine rund ums Haus der Musik – in einer ersten Etappe fertig gestellt werde, so seien die Gesamtkosten allen Fraktionen in der Steuerungsgruppe bekannt gewesen. Überrascht brauche deshalb jetzt keiner sein. Fritz spielt damit auf alle Koalitionspartner an. Ebenso werde man beim anstehenden Beschluss zur ersten Bauetappe wohl nicht umhinkommen, auch das Gesamtprojekt zu diskutieren, fordert Willi.

BM Christine Oppitz-Plörer (FI) sagte gestern, dass sie bereits im Herbst darauf hingewirkt habe, dass so ein „riesengroßes Tiefbauprojekt“ gerade eben nicht als Schnellschuss unter Zeitdruck diskutiert, durchgedrückt oder gar gebaut wird: „Gerade das hat ja zum Beispiel beim Landhausplatz zu den unerfreulichen baulichen Schäden und Nachwirkungen geführt.“ In der aktuellen Gesamtplanung seien für sie z. B. die Grünflächen „verbesserungswürdig“. Deshalb solle der mit 22. April neu zu wählende Gemeinderat die Richtung vorgeben und jetzt bis zur Rad-WM im September nur der kleinere Teil rund ums Haus der Musik neu gestaltet werden.

Was die Gesamtkosten betrifft, sagt Oppitz-Plörer, sie habe die betreffende Sitzung der Steuerungsgruppe im Dezember früher verlassen müssen: „Was dann vorgelegt wurde oder nicht, kann ich nicht sagen.“ Die via TT genannten 8,4 Mio. € könne sie derzeit nicht nachvollziehen.