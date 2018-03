Von Peter Nindler

Innsbruck – Es ist ein wahres Kesseltreiben, das seit Monaten gegen den freiheitlichen Nationalratsabgeordneten in Osttirol und außerhalb veranstaltet wird. Beinahe im Wochentakt werden anonyme Schreiben verschickt, natürlich auch an die freiheitliche Parteispitze in Wien und Innsbruck. Ziel ist es offensichtlich, den ehemaligen Bürgermeister von St. Jakob zu diskreditieren und ihm politisch zu schaden. „Seit einem Jahr geht das schon so, hier wird bewusst Stimmung gegen mich gemacht“, spricht Gerald Hauser jetzt erstmals offen über die Diffamierungen im Wochentakt.

Hauser, der über die Parteigrenzen der FPÖ hinaus politisch anerkannt ist, hat sich als FPÖ-Chef und als Bürgermeister von St. Jakob nicht immer nur Freunde gemacht. In der FPÖ zog er eine klare Trennlinie gegen rechte Umtriebe, in Osttirol bäumte er sich gegen Machtkonglomerate auf. Nicht immer zu seinem Vorteil. Als Bürgermeister wurde er abgewählt, nach der verlorenen Landtagswahl 2013 übergab er den Parteivorsitz in der FPÖ.

Im Vorjahr haben die Hetztiraden gegen Hauser begonnen. Mit strafrechtlichen Vorwürfen nur so gespickte anonyme Schreiben machen die Runde, gleichzeitig wird immer wieder damit gedroht, Bundesparteiobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu informieren.

„Alles passiert natürlich anonym. Wie soll ich mich dagegen wehren?“, fühlt sich Hauser machtlos. Seit Ende des Vorjahres haben die Anschüttungen wieder massiv zugenommen, deshalb hat Gerald Hauser jetzt auch die Polizei eingeschaltet. Weil auch politische Motive nicht ausgeschlossen werden können, hat der Verfassungsschutz die Ermittlungen übernommen. „Wir hoffen endlich auf eine Spur, damit ich mich auch rechtlich mit Klagen wehren kann“, erklärt der Osttiroler Nationalratsabgeordnete.

Erst diese Woche machten erneut anonyme Briefe die Runde, in denen Hauser wieder einmal schwer beschuldigt wird. „Vielleicht ergibt sich ein Anhaltspunkt, damit die Verdächtigen ausgeforscht werden können.“ Auch das nähere Umfeld des Mandatars wird durchleuchtet.

Gefordert dürfte allerdings auch die FPÖ sein. Der vor Jahren ausgeschlossene Ex-Nationalrat Werner Königshofer hetzt nämlich ungestraft gegen Hauser. Königshofer, der mit seinen wirren und extrem rechten Ansichten stets für Aufregung sorgt, ist nämlich seit einiger Zeit wieder gern gesehener Gast u. a. bei Vorfeldorganisationen der FPÖ. Zuletzt meinte Königshofer im Zusammenhang mit dem Ergebnis der FPÖ bei der Landtagswahl: „Aber solange das politische Krebsgeschwür Gerald Hauser nicht entfernt ist, wird es auch kein­e größeren Erfolge in Tirol geben können! “ Der Druck auf FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger dürfte jetzt wohl wachsen, Königshofer endgültig von FPÖ- Veranstaltungen zu verbannen bzw. ihn davon fernzuhalten.