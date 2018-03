Klagenfurt – „Drei, vier, fünf oder sechs“ Landtagsparteien ist die spannendste Frage der Kärntner Landtagswahl heute, Sonntag – hängt davon doch auch ab, welche Koalitionsmöglichkeiten die SPÖ hat. Keine Frage ist, dass SPÖ, FPÖ und ÖVP im Landtag bleiben. Recht gute Chancen geben die Meinungsforscher dem Team Kärnten, Grünen und NEOS steht eine – möglicherweise lange – Zitterpartie bevor.

Denn erst morgen Nachmittag liegt das vollständige Endergebnis inklusive den mehr als 20.000 Briefwahl- und Wahlkarten-Stimmen vor, die heute noch nicht mitgezählt werden. Erst dann wird endgültig feststehen, ob es die Kleinparteien über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft haben.

Holub: Glawischnig hat nicht geholfen

Grünen-Chef Rolf Holub hoffte noch am Sonntag, dass sich das Wetter zu seinen Gunsten drehen wird. „Es wird noch sonnig werden, und es wird noch grün werden“, sagte Holub bei der Stimmabgabe.

„Jetzt gehen wir zur Stimmabgabe und schauen, was daraus wird“, lautete Holubs knappes Statement zu seinen Erwartungen für den Wahltag. Auf die Frage, ob die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig mit ihrem wenige Tage zuvor bekannt gewordenen Novomatic-Engagement „geholfen“ habe, meinte er: „Geholfen würde ich nicht sagen.“ Gram gebe es aber keinen. „Ich kenne die Eva und mag sie.“

Theoretisch ist der Einzug in den Landtag auch über ein Grundmandat möglich. 2013 schafften das Grünen in den Wahlkreisen Klagenfurt mit 14.564 Stimmen (16,5 Prozent) und Villach mit 8.884 Stimmen (12,8 Prozent). Die Chancen, dass sie heute die nötige Stimmenanzahl (fast 9.000 in Klagenfurt, nicht viel weniger in Villach) schaffen, sind allerdings nicht allzu groß – zumal sie Konkurrenz durch ihre ehemalige Landesparteichefin Marion Mitsche haben. Sie tritt mit der Liste Fair an – die es zwar nicht in den Landtag schaffen dürfte, aber den Grünen doch Stimmen abjagen wird.

Eher möglich ist noch, dass sich Gerhard Köfer ein Grundmandat im Wahlkreis West holt – war er doch früher SPÖ-Bürgermeister von Spittal. Das Team Stronach - mit dem er 2013 in den Landtag einzog – hatte bei einem Ergebnis von landesweit 11,2 Prozent dort wie auch in den Wahlkreisen Villach und Ost je ein Grundmandat. Für ein solches im Wahlkreis West müsste Köfer mit seinem „Team Kärnten“ heute mehr als 9.500 Wähler für sich gewinnen.

NEOS hoffen auf erstmaligen Einzug

Die NEOS kandidieren erstmals in Kärnten. In Niederösterreich und in Tirol ist ihnen heuer bereits der Einzug in den Landtag gelungen. In Vorarlberg und Wien zogen sie schon 2014/15 ein. Die Chancen, dass sie heute ihr fünftes Landesparlament erobern, sind allerdings eher gering.

Aber nur wenn die Grünen und Köfer bleiben und die NEOS dazukommen, gibt es wieder – so wie seit 2013 – sechs Landtagsparteien. Denn das BZÖ – heuer mit dem Zusatz „neu“ – hat keine Chancen auf den Verbleib. Und drei weitere kleine Parteien – Mitsches Liste Fair, die KPÖ und die Liste Erde – bleiben wohl weit unter der Fünf-Prozent-Hürde. (TT.com/APA)