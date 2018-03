Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Das Ziel ist ein Mandat, der Wunschtraum wären drei Stück. Damit gäb’s auch zum Einstieg den Klub­status obendrauf. Aber das ist Zukunftsmusik und wird sich am 22. April entscheiden.

Man habe lange mit sich gerungen, ob man den Platz in der außergemeinderätlichen Opposition verlassen und den Schritt in das Politgeschäft wagen wolle, sagt die Sprecherin der aus mehreren Einzelgruppen zusammengeschlossenen „Interessengemeinschaft Bürgerinitiativen Innsbruck (IGBI)“, Anita Stangl: „Wir haben aber gesehen, dass wir von außen nicht wirklich etwas erreichen.“ Nun kündigt die IGBI unter dem Namen „Bürgerinitiativen Innsbruck“ (BI) ein Antreten an. Die hierfür nötigen 100 Unterstützungserklärungen will man nach Eigenangaben bereits gesammelt haben – das Sammeln gehe aber weiter. Auch, um der Konkurrenz womöglich zu zeigen, dass mit ihnen bei der Gemeinderatswahl auch wirklich zu rechnen ist.

Spitzenkandidat soll Berthold Schwan werden, Stangl die Nummer zwei sein und Markus Trafoier auf Platz drei folgen. Aus dem Bürgermeisterrennen will man sich indes heraushalten. „Ich bin kein Bürgermeisterkandidat“, sagt Schwan. „Wir sind nicht so naiv, dass wir glauben, hier gleich offene Türen einzurennen – das wird schon Zeit brauchen“, sagt Stangl.

Inhaltlich geht es den BI um mehr Transparenz und Information. Hier müsse sich die Denke im Gemeinderat ändern, fordert Schwan, der zugleich auch nicht mit Kritik an der Konkurrenz spart. Auch, weil sich am 22. April viele kleine Gruppierungen um den Einzug in den Gemeinderat matchen werden. So die Liste „Ali“ von Ex-­Grünem Mesut Onay: „Da stecken ja auch nur wieder etabliert­e Politiker dahinter“, ärgert sich Schwan.

Als Hauptzielgruppe sehen die BI die Nichtwähler an. 2012 lag die Wahlbeteiligung bei historisch niedrigen 52,3 Prozent. „Unsere Lobby sind die Bürger“, meint Stangl.