Das Kraftwerksprojekt Haslach am Kalserbach in Kals am Großglockner hängt nach wie vor in der Verfahrensschleife. Knapp acht Jahre ist es her, dass die Gemeinde um wasserrechtliche Genehmigung angesucht hatte.

Etliche Hürden bremsten das Projekt im Verlauf der Zeit ab. Manche wurden erfolgreich genommen. Da Natur­a 2000 hier nicht schlagend wird — nur ein Teil des Baches wurde unter Schutz gestellt —, konnte das Projekt weiterverfolgt werden. Auch Umweltverträglichkeitsprüfung war trotz Vorstoßes des Landesumweltanwaltes keine erforderlich.

Das Hoffen des Ökobüros in Wien und des Umweltverbands WWF auf Parteistellung im Wasserrechtsverfahren war nun von Erfolg gekrönt. Wie die TT berichtete, gab das Landesverwaltungsgericht den Umweltinitiativen Recht, weil am Kalserbach potenziell Auswirkungen auf den Gewässerzustand möglich seien. Einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs wurde damit entsprochen, die beiden Umweltinitiativen können im Verfahren nun mitmischen.

„Wir haben das Urteil, dass Ökobüro und WWF Parteistellung haben, am 27. Februar vom Landesverwaltungsgericht zugesandt bekommen", erklärt die Kalser Bürgermeisterin Erika Rogl gegenüber der TT. Am geplanten Kraftwerk Haslach wolle man, sagt sie, in jedem Fall dranbleiben, weil es für die Gemeinde von Bedeutung ist: „Für Kals ist es ein wirtschaftlich gutes Projekt, wir wollen es gern umsetzen", erklärt Bürgermeisterin Erika Rogl.

Das Urteil des Landesverwaltungsgerichts, das nun auf ihrem Tisch landete, sei zur Kenntnis zu nehmen. „Wir sind wie auch die Wasserrechtsbehörde aber der Meinung, dass, wenn alle Auflagen eingehalten werden, es nicht zu erwarten ist, dass es zu einer Verschlechterung des Gewässerzustands kommt."

Die Gemeinde Kals würde sich wünschen, dass es bald zu einer Entscheidung kommt, man habe aber auch Verständnis für den derzeitigen Verlauf des Verfahrens. „Ich glaube, dass alle beteiligten Stellen im Rahmen ihrer Möglichkeiten arbeiten", sagt die Kalser Bürgermeisterin abschließend. (func)