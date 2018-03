Polling – Seit Jahren liefern sich Josef Jenewein, Betreiber der Facebook-Seite „Polling in Tirol – Fakten und Mythen“, und die Pollinger Gemeindeführung einen zermürbenden, teils auch juristisch ausgetragenen Kleinkrieg. Während die Seite aus Sicht von Jenewein der kritischen Auseinandersetzung mit der Gemeindepolitik dient, sehen BM Gottlieb Jäger und seine Allgemeine Bürgerliste darin vor allem ein­e Plattform für persönliche An- und Untergriffe. In der jüngsten Gemeinderatssitzung spitzte sich der Konflikt erneut zu: Anlass war, nicht zum ersten Mal, die Frage von Tonaufzeichnungen.

Jenewein habe bei Sitzungen schon öfter ohne Genehmigung Aufnahmen erstellt und diese dann online veröffentlicht, erklärt BM Jäger. Bei heiklen Themen habe man daher teils den Ausschluss der Öffentlichkeit beschlossen. Diesmal sei es aber u. a. um eine geplante Bausperre für bestimmte Privatgrundstücke gegangen, mit der das Entstehen von Wohnblöcken verhindert werden soll – und mehrere Betroffene waren als Zuhörer anwesend. „Hätten wir diesen Punkt nicht-öffentlich behandelt, hätten wir auch sie ausschließen müssen“, sagt Jäger. Nachdem sich Jenewein mehrfach geweigert habe, sein Aufnahmegerät auszuschalten, habe er sich daher gezwungen gesehen, ihn von einem privaten Securitydienst aus der Gemeindestube geleiten zu lassen.

Jenewein habe dann die Polizei verständigt, so Jäger. „Ich erklärte ihm, dass er wieder an der Sitzung teilnehmen kann – aber nur, wenn er auf Tonaufzeichnungen verzichtet. Dazu war er nicht bereit.“

Für Jenewein ist die Lage nach geltendem Recht dagegen „eindeutig“: Laut Paragraph 36 der Tiroler Gemeindeordnung (TGO) sei jedermann berechtigt, bei Gemeinderatssitzungen „zuzuhören und sich Aufzeichnungen zu machen“. Zwar seien „Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen“ nur mit Genehmigung des Bürgermeisters zulässig, „aber von der Wiedergabe im Internet steht da nichts“.

Jenewein ist sicher, dass der Rauswurf nicht rechtens war: Der Bürgermeister habe bei einer öffentlichen Sitzung kein Hausrecht, ein solches gelte nur für den privaten Bereich oder für öffentliche Bereiche mit Zugangsbeschränkungen. Auch dass der Ortschef die „Sitzungspolizei“ innehabe, stehe so nicht in der TGO. Da er in keinster Weise gestört habe und somit grundlos hinausgeworfen worden sei, seien die Sitzung und die darin gefassten Beschlüsse „nichtig“, ist Jenewein überzeugt. Welche Schritte er nun ergreifen werde – eine Aufsichtsbeschwerde einbringen oder gerichtliche Verfügungen einfordern –, müsse er noch mit seinem Anwalt klären. Sein Ziel sei jedenfalls, dass die Sitzung wiederholt wird.

Christine Salcher von der Abteilung Gemeinden beim Land Tirol sieht die Sachlage etwas anders: Wenn, dann seien Tonaufnahmen nur für den Eigenbedarf möglich, nicht aber für eine Weiterverbreitung. Ohne Genehmigung Aufnahmen auf Facebook zu stellen, sei daher nicht zulässig – Facebook stelle „natürlich“ auch eine Öffentlichkeit dar. Zudem müsse ein Bürgermeister darauf achten, „dass er eine Sitzung ordnungsgemäß durchführen kann“. Wobei hier die genaue Einschätzung oft schwierig sei. (md)