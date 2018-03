Von Angela Dähling

Weer – Was sich rund um den ehemaligen Gasthof Weererwirt seit dessen Verkauf an die Firma Aktiv Klimahaus im Dezember 2015 abspielt, könnte aus einem Fernsehkrimi stammen. Über den ersten Teil berichtete die TT bereits: Immer neuen Bauprojekt-Änderungswünschen seitens des Gemeinderates folgte eine unrechtmäßige Bausperre Anfang April 2017. Sie war von der Mehrheit im Gemeinderat gegen den Willen von BM Markus Zijerveld kurz vor Ausstellung des Baubescheids beschlossen worden.

Obwohl sie ungültig war, folgte kein Baustart, sondern ein kurioser Rechtsstreit. Weererwirt-Käufer Martin Partoll hatte sich kurz nach der Bauverhandlung von allen Anrainern einen Rechtsmittelverzicht unterzeichnen lassen. Zu diesen Anrainern zählt auch GR Thomas Unterlechner. „Die Gemeinderäte erfuhren von seinem Rechtsmittelverzicht erst später. GR Hannes Tusch informierte nach Rechtsauskunfteinholung beim Land die Mandatare, dass ein vor Zustellung des Baubescheids abgegebener Rechtsmittelverzicht nichtig ist“, behauptet Partoll. „An Tuschs Vorgehensweise sieht man, dass er mich blockieren will. Denn er ist kein Anrainer“, sagt Partoll. Dass seitens Tuschs Baufirma Kaufinteresse am Weererwirt bestanden habe, wurde von Vize-BM Mark gegenüber der TT bereits im April 2017 bestritten. Hannes Tusch sagt zu Partolls Aussagen: „Solche Anschuldigungen sind lächerlich.“ Laut ihm habe der gesamte Gemeinderat die genannte Rechtsauskunft beim Land eingeholt.

Weererwirt-Verkäufer Hans Schwemberger erklärt gegenüber der TT, dass Tusch gemeinsam mit einer Schwazer Wohnbaufirma sehr wohl Kaufinteresse hatte und es mehrere Gespräche gab. „Sie wollten das Gasthaus abreißen und den Abbruch preislich in Abzug bringen – als einzige aller Kaufinteressenten“, sagt Schwemberger. Das wollte er nicht. Zum Zug kam Aktiv-Klimahaus-Chef Martin Partoll. Der räumt ein, dass ihm die Frist bezüglich des Rechtsmittelverzichts nicht bekannt war. Als der Baubescheid rechtsgültig war, holte er am 5. Mai 2017 daher nochmals die Rechtsmittelverzichte der Anrainer ein. GR Unterlechner unterschrieb auch hier neuerlich.

Die Verwunderung war groß, als drei Wochen später ein Schreiben vom Innsbrucker Anwalt Markus Orgler im Gemeindeamt eintraf, der angab, Unterlechner zu vertreten. Darin hieß es u. a., dass Unterlechners Rechtsmittelverzicht nicht rechtswirksam sei und Unterlechner aus mehreren Gründen beim Landesverwaltungsgericht Beschwerde gegen den Baubescheid erhebe. „Die wussten offenbar nicht, dass es inzwischen neuerliche Verzichtserklärungen gab. Ich rief Thomas Unterlechner an. Er sagte, er habe der Kanzlei nie eine Vollmacht gegeben“, sagt Partoll. Es folgten dennoch weitere Briefe des Anwalts im Namen Unterlechners. Letztlich setzte Unterlechner durch weitere der TT vorliegende Schreiben dem Ganzen ein Ende, als es zu einer Gerichtsverhandlung kommen sollte: Er erklärte neuerlich – an den Bürgermeister adressiert –, dass er willentlich und wissentlich nach Zustellung des Baubescheids eine Rechtsmittelerklärung abgegeben habe. Ende September schrieb er dem Anwalt, dass er nicht wünsche, dass in seinem Namen ein Verfahren beim Landesverwaltungsgericht geführt werde, und verlangte, die Beschwerde unverzüglich zurückzuziehen. Auch dem Gericht schrieb er. Was Unterlechner dazu sagt? „Es gab zwar mit vielen Personen ein Info-Gespräch mit Dr. Orgler. Aber den Auftrag, mich zu vertreten, habe ich nie erteilt. Ich habe erst über Martin Partoll davon erfahren.“ Markus Orgler erklärt gegenüber der TT: „Von mir wird niemand vertreten, wenn ich kein Mandat erteilt bekomme.“ Mehr könne er aufgrund der Verschwiegenheitspflicht nicht sagen. Warum er dann nie eine Honorarforderung an Unterlechner stellte? Orgler: „Es war von Anfang an ausgemacht, dass wer anderer zahlt.“

Seit Oktober liegt der Gerichtsbeschluss vor, wonach aufgrund von Unterlechners Brief das Beschwerdeverfahren eingestellt wurde. „Durch diese ganze Aktion wurde der Baustart wieder um ein Jahr verzögert“, ist Partoll sauer. „Ich gehe davon aus, dass gewisse Gemeinderäte mich so behindern wollen, dass sich das wirtschaftlich nicht mehr rechnet.“ Es gibt eine gültige Bausperre den Gasthof betreffend. Partoll will daraus wieder ein Gasthaus mit Veranstaltungssaal machen. Auf dem umliegenden Areal sollen bis zum Frühjahr 2019 16 Wohnungen fertig gestellt werden, 30 weitere folgen in zwei weiteren Baustufen.