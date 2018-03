Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Grünen haben neue Seiten aufgezogen. Zumindest in Innsbruck: Der Landtagswahlkampf war, der Kampf um den Bürgermeistersessel in der Landeshauptstadt ist. Und so zieren seit gestern nicht mehr die Landesgrünen mit Ingrid Felipe und Gebi Mair, sondern mit Georg Willi und Uschi Schwarzl die neuen grünen Spitzenkandidaten für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 22. April zahlreiche Dreiecksständer im Stadtgebiet.

Diese plakative Zwischenwelle vor dem offiziellen grünen Wahlkampfstart soll Stimmung machen. Und den Fokus schärfen – extern wie intern. Sowohl bei den Wählern als auch bei den Funktionären müssen die Grünen aufs Neue die Begeisterung für einen neuerlichen Urnengang entfachen. Umso mehr als nach der Landtags- und Nationalratswahl von einem „grünen Innsbruck“ keine Rede mehr sein kann.

Dabei schweift dieser Tage der grüne Blick nur allzu oft vom Rathaus in Richtung Landhaus. Der Ausgang der dortigen Koalitionsfindung dürfte nämlich auch Einfluss auf den Urnengang in der Stadt haben. Insbesondere für SPÖ und FPÖ, aber auch die Grünen. Hier wird es viel um politische Symbolik und inhaltliche Glaubwürdigkeit gehen. Das, was die neuen Koalitionspartner paktieren, kann auf kommunaler Ebene Rücken- oder eben Gegenwind bedeuten.

In so mancher grünen Brust schlagen deshalb derzeit zwei Herzen. Mit der Oppositionsrolle auf Landesebene könnten grüne Standpunkte in der Stadt im Wahlkampf gegenüber dem Land und dessen Neo-Koalition mit mehr Biss vertreten werden. Derer gibt es genug, wie erst diese Woche Willi medial in den Vordergrund zu rücken versuchte. Der Sozialbereich ist so ein Thema. Hier ist Innsbruck im Vergleich zum restlichen Tirol überproportional belastet. Aber auch die explodierenden Wohnkosten lasten wie ein schwerer Rucksack auf den Schultern der Bevölkerung.

Gelingt den Grünen indes in Innsbruck ein Überraschungserfolg und Willi der erhoffte Sprung auf den Bürgermeistersessel, wäre es wiederum mehr als hilfreich, säßen auf der Regierungsbank im Land neben der VP eben nicht SPÖ oder FPÖ. Der grüne Doppelpass Land/Stadt hat bereits in den vergangenen Jahren gut funktioniert – der Öffi-Ausbau steht hier stellvertretend. Doch was, wenn die grünen „Umweltfighter“ im Land mit wohl unvermeidlichen Regierungskompromissen zuvor ihre Stadtkollegen kompromittieren? Auch das ist eine Sorge, die unter den Grünen die Runde machen soll. Und so schweift eben der grüne Blick derzeit einmal öfter als sonst Richtung Landhaus.