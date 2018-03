Von Alexander Paschinger

Imst – Wie wichtig das Projekt inzwischen von der Imster Stadtpolitik gesehen wird, das untermauerte der einstimmige Gemeinderatsbeschluss dafür: Nachdem das ABC-Café in der Imster Pfarrgasse fünf Jahre vom bfi und dann zweimal zwei Jahre vom Regio Verein Imst getragen wurde, drohte das Integrationsprojekt in der Luft zu hängen. Aber: Die Stadt springt für die nächsten zwei Jahre ein. „Damit ist das Projekt mittelfristig jedenfalls gesichert“, freute sich BM Stefan Weirather am Dienstag zu berichten.

„Das ABC-Café“, betont die Imster Integrationskoordinatorin Kirsten Mayr, „ist ein Basisprojekt in der Integration. Es bietet eine erste Orientierung für frisch Angekommene.“ Zu Beginn diente das Café primär als Treffpunkt und Drehscheibe für türkische Frauen. Es ging und geht noch immer in erster Linie um eine erste Anlaufstelle. Seit den großen Flüchtlingsbewegungen hat sich das Spektrum der Besucher um viele Herkunftsländer, Sprachen und Religionen erweitert. Inzwischen gibt es außerdem eigene Gruppen für Frauen mit Kindergartenkindern und auch mit Schulkindern, die von Nina Ertl betreut werden. Und Jakob Pfaundler hat seit einem Jahr eine Männergruppe laufen.

Für sie sei es wichtig, eine Ansprechperson wie Kirsten Mayr zu haben, die ihr bei Formularen und beim Zurechtfinden in der neuen Heimat hilft, erklärt etwa die Kurdin Berivan Youssef. „Im Schnitt sind die Frauen gut zwei Jahre bei uns. Wenn sie sich dann gefestigt haben, finden sie ihre eigenen Gruppen“, beschreibt Mayr. In den neuen Gruppen werden die Frauen auch mit den Besonderheiten von Gebräuchen in Kindergärten und Schulen vertraut gemacht.

Darum geht es auch Pfaundler mit seiner Männergruppe: die Menschen bei sich selbst abholen und an ihre neue Heimat heranführen.

„Die Menschen sind gekommen, um zu bleiben“, sagt die Imster Gemeinderätin Gitti Flür. „Integration braucht einen Treffpunkt“, ist BM Weirather überzeugt. Und gerade beim ABC-Café zeige sich, dass Integration mit Neuankömmlingen oft besser funktioniere als mit jenen, die seit Jahrzehnten hier leben.