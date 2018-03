Von Michael Mader

Kufstein – Die Beschwerden über Lärm in der Stadt Kufstein halten sich zwar in Grenzen, aber es gibt sie, wie Bürgermeister Martin Krumschnabel im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung bestätigt: „Auch wenn es nur vereinzelte Personen sind, nehmen wir das sehr ernst. Beispielsweise haben wir seit dem Jahr 2012 die Veranstaltungen am Unteren Stadtplatz halbiert.“ Gerade in diesem Bereich habe es immer wieder Beschwerden gegeben, nachdem auch die Veranstaltungen immer mehr zugenommen hatten.

„Wir haben zum Beispiel die Brunch-Konzerte eingestellt und auch heuer bei der Faschingsparty am Unteren Stadtplatz haben wir mit Musik nicht schon zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung angefangen“, zählt Krumschnabel verschiedenste Maßnahmen auf. Und es werde nichts mehr dazukommen. Natürlich erfahre Kufstein gerade eine sehr dynamische Entwicklung, aber alle sollten sich so weit wie möglich an bestehende Lärmschutzrichtlinien halten, auch die Veranstalter.

Der Bürgermeister hat Verständnis für Anrainer, wenn ihnen die Lautstärke, etwa beim Kaiserfest und insbesondere beim dreitägigen Musikfestival Kufstein unlimited, zu hoch ist. „Aber gerade bei Kufstein unlimited gibt es sehr viele Rockkonzerte“, wirbt er ein wenig um Verständnis. Es sei nicht leicht, alle Interessen unter einen Hut zu bringen.

Es gibt aber nicht nur eine Lärmschutzrichtlinie, sondern in Kufstein wird bei den verschiedensten Veranstaltungen auch die maximale Dezibel-Anzahl vorgeschrieben.

„Wenn wir so etwas vorschreiben, müssen wir es natürlich auch kontrollieren können. Aus diesem Grund haben wir im Stadtrat den Ankauf eines Schallpegelmessgerätes beschlossen. Die Stadtpolizei hat ja schon eines, aber das neue ist jetzt auch geeicht“, weiß Krumschnabel. Dass es nun bei Veranstaltungen sporadische Kontrollen geben wird, bestätigt Stadtpolizeichef Hartwig Bamberger: „Aber auch wenn es Beschwerden aus der Bevölkerung gibt, werden wir zum Messen vorbeikommen. Das Gerät, das zurzeit bei uns im Einsatz ist, ist sicher schon 35 Jahre alt.“