Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – In einem Jahr kann viel passieren. Sehr viel. Das hat man 2017 auch im Bezirk Schwaz gespürt. Die Palette reichte von Gemeinderatsneuwahlen, großen Liftprojekten, unzähligen Neubauten, Schutzzonen bis hin zu Bürgerbeteiligungsprozessen. Doch nicht alles, was so passiert ist, ist auf den ersten Blick sichtbar.

Zu 14.346 Notfällen rückten 2017 die Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Bezirk aus. Die 420 Einsatzkräfte sind allzeit bereit. Genauso wie 2835 aktive Feuerwehrler. Bei 2285 Einsätzen haben sie im Vorjahr rund 27.931 Stunden geleistet. Die Polizisten im Bezirk durften sich über zehn neue Kollegen im Dienst freuen.

Immer zur Stelle sind auch 136 Freiwillige, die beim Freiwilligenzentrum Schwaz gemeldet sind. Fast die Hälfte davon kommt aus der Silberstadt. „Viele Personen sind freiwillig tätig, melden sich aber nicht bei uns an“, sagt GF Sabina Seeber. 70 Organisationen werden unterstützt: von Ausstellungshelfern im Rabalderhaus, helfenden Händen im Sozialladen oder Altenheimen, Lese-Omas, Lernhilfen bis zum Energieberater.

Viel Energie wird auch in den Breitbandausbau im Bezirk gesteckt. 30 Projekte wurden von Landesseite 2017 in den Gemeinden im Bezirk unterstützt. Weiters floss Landesgeld durch die Wohnbauförderung – und zwar 21,6 Mio. Euro. Zudem wurden rund 11,2 Mio. Euro in den Schutz vor Naturgefahren investiert. Eines der teuersten Projekte wurde beim Finsingbach mit 1,42 Mio. Euro umgesetzt. Laut Gefahrenzonenplan sind rund 2077 ha von einem 100-jährigen Hochwasser betroffen.

Weniger Fläche, dafür aber eine genauso große Bedeutung haben die 43 km², um die der Naturpark im Zillertal im Vorjahr gewachsen ist. Geschrumpft ist hingegen die Waldfläche im Bezirk. Rund 275 ha wurden abgeholzt und etwa 130 ha aufgeforstet.

Um im Bezirk voranzukommen, umfasst das Landesstraßennetz rund 320 km. Davon wurden etwa 15 km saniert. Auf diesen Straßen sind auch die vielen Urlauber unterwegs. 2017 wurden allein im Sommer 4,230.429 Nächtigungen verzeichnet.

Einen Aufschwung gibt es am Arbeitsmarkt. Die Beschäftigung ist 2017 im Vergleich zu 2016 um 2,2 Prozent gestiegen. Durchschnittlich waren etwa 2106 Personen beim AMS Schwaz arbeitslos gemeldet. Insgesamt verloren 10.905 Personen ihren Job. 11.594 kamen wieder auf den Markt (8468 durch eine Anstellung).

Lehrer scheint ein beliebter Job zu sein. 882 Lehrpersonen unterrichteten im Vorjahr 6595 Kinder und Jugendliche an 68 Pflichtschulen im Bezirk. Das ABC lernten im Vorjahr 877 Erstklässler. Wichtig ist auch die Erziehungsberatungsstelle der Kinder- und Jugendhilfe. Dort wurden 2017 rund 400 Beratungen mit 242 Klienten innerhalb von 533 Stunden durchgeführt.

Medizinische Hilfe gibt es im Bezirk in 157 Ordinationen, wo 98 Ärztinnen und 208 Ärzte ihr Bestes geben. Zudem wurde in Mayrhofen, Eben und Zell je eine neue Ordination eröffnet. Mancher dieser Ärzte half bei den 944 Geburten im Bezirk mit. Gestorben sind 589 Schwazer. 460 Personen haben Ja gesagt, während sich 96 scheiden ließen.

Neu erfunden haben sich 297 Personen des Bezirkes bei einer Betriebsneugründung. Der Jüngste war mit 18 Jahren ein Mayrhofner. Er bedruckt nun Textilien. Großgeschrieben wird im Bezirk das Miteinander. 2017 wurden 54 neue Vereine gegründet. Fad wird einem im Bezirk also nicht.