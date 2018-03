Kitzbühel – Die „Olympischen Spiele des Skischulwesens“ sollen im Jahr 2023 in Kitzbühel stattfinden. So der Wunsch des Kitzbühel Tourismus und der Bergbahn Kitzbühel, die TT berichtete. Wenig Freude mit diesen Plänen hat die Kitzbüheler FPÖ, wie sie gestern in einer Presseaussendung wissen ließ. Vor allem die geplanten Kosten in der Höhe von 1,7 bis 2 Millionen Euro stoßen den Blauen sauer auf.

Für FPÖ-GR Alexander Gamper ist der Interski-Kongress eine „In-sich-Gesellschaft“ für ausgesuchte Funktionäre ohne besonderer Breitenwirkung. Die kolportierten Kosten stünden für die Kitzbüheler Stadt-FPÖ in keiner Relation zu dem, was der Kongress im Gegenzug bringen soll. „Ich frage mich, ob Bürgermeister Dr. Winkler in die Planung mit eingebunden wurde oder ob das ein weiterer Alleingang von Bergbahnmanager Dr. Burger ist“, lässt GR Gamper in einer Aussendung wissen. Weiters fordert er volle Transparenz bei den Kosten.

Die Stadt Kitzbühel ist Mehrheitseigentümer der Bergbahn Kitzbühel und Aufsichtsratsvorsitzender. Die Bergbahn hatte angekündigt, für den Kongress Rücklagen anzulegen. „Ich kann GR Gamper beruhigen. Die Stadt ist nicht Vertragspartner beim Interski-Kongress und es gibt auch keine finanzielle Beteiligung von Seiten der Stadt. Transparenter geht es nicht“, sagt Winkler. Und bei der Bergbahn sei es eine Entscheidung des Vorstandes. „Es ist dem Vorstand überlassen, ob er das als sinnvoll ansieht oder nicht“, betont Winkler gegenüber der TT.

Kopfschütteln über die Aussagen von GR Gamper gibt es von Kitzbühel-Tourismus-Präsidentin Signe ­Reisch. „Die Stadt-FPÖ soll sich besser darum kümmern, dass sie die politischen Aufgaben meistert, und sich touristisch vorher informieren, bevor sie solche Aussagen tätigt“, ärgert sich Reisch und betont, dass die Touristiker hier keine politischen Zurufe bräuchten. Auch Bergbahn-Vorstand Josef Burger schlägt in dieselbe Kerbe. „Der Interski-Kongress ist eine weltweite Veranstaltung mit enormer Bedeutung und keine lokalpolitische Bühne“, sagt der Bergbahn-Vorstand. (aha)