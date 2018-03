Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Verspätung hatten gestern beide. Einige Minuten nach der vereinbarten Zeit betraten ÖVP und Grüne kurz nach 10 Uhr den Verhandlungsraum im zweiten Stock des Landhauses in Innsbruck. Angeführt von Landeshauptmann Günther Platter auf Seiten der ÖVP und LHStv. Ingrid Felipe für die Grünen nahmen sich die jeweils sechsköpfigen Verhandlungsteams zunächst ausgiebig Zeit, Hände zu schütteln und mit kleinen Späßen betont Gelassenheit und Harmonie gegenüber der Presse zu signalisieren. Einzig Wirtschaftsbundchef Franz Hörl (VP) konnte oder wollte vor den Fotografen auch nicht der Ansatz eines Lächelns bei diesem ersten koalitionären Verhandlungs-Tête-à-Tête über die Lippen kommen. Aber das war nach dessen offen demonstrierter Vorliebe für ein schwarz-blaues Bündnis in Tirol auch nicht zu erwarten.

In dieser Runde der Hauptverhandler, auch Steuerungsgruppe genannt, wurden gestern der Fahrplan für die kommenden Verhandlungstage sowie die thematische Gliederung der einzelnen Untergruppen vereinbart. In sechs Themenkreisen wird in der kommenden Woche nun an einem neuen Koalitionspakt gebastelt werden. Kristallisieren sich daraus strittige Punkte, werden diese zur Chefsache erklärt und folglich in der Steuerungsgruppe abzuarbeiten versucht. Das Potenzial hierfür ist vorhanden, mögliche Bruchstellen vorgezeichnet: Skigebietszusammenschlüsse, Straßentunnels, Wasserkraft.

Bereits gestern war der Themenblock Wohnen, Verkehr und Mobilität an der Reihe. In diesen Bereichen erwartet die Bevölkerung von Schwarz-Grün II wohl mehr als nur das Bekenntnis zur Lkw-Korridormaut, Blockabfertigungen, den Kampf gegen teure Mieten und das Zünden der zweiten Öffi-Tarifreformstufe. Gerade das leistbare Wohnen hatten sich ÖVP wie Grüne auf die Wahlkampffahnen geschrieben – Fünf-Euro-Wohnprojekte alleine werden nicht ausreichen, dieses Versprechen allumfassend umzusetzen.

Wer sich aber bereits gestern erste Ergebnisse erhoffte, wurde enttäuscht. ÖVP und Grüne haben sich auf ein striktes Schweigegelübde während der Koalitionsverhandlungen geeinigt. Man habe keine Lust, sich über die Medien das Verhandlungsklima diktieren zu lassen bzw. inhaltliche Zwischenstände nach außen zu posaunen, hieß es gestern. Sprachberechtigt nach außen seien nur Platter und Felipe.

Diese beiden beschworen dann auch in kurzen Statements die gute Atmosphäre und versprühten Zuversicht, bis vor Ostern eine tragfähige Neuauflage von Schwarz-Grün auf die Beine stellen zu können. Man strebe ein engagiertes Programm an, meinte etwa Platter: „Wir haben ein Ziel: Tirol voranzubringen.“ Auf „mutige Entscheidungen“ will Felipe in den kommenden Verhandlungsrunden setzen. Wer mit welchen Ressorts in die neue Regierung einziehen wird, soll erst zum Schluss vereinbart werden. Dass Platter den Grünen weiterhin zwei Sitze überlassen will – die TT berichtete –, nahm Felipe wohlwollend zur Kenntnis. Am Ende werden die Verhandler zudem das eine oder andere „Leuchtturmprojekt“ aus dem Hut zaubern müssen, um Schwarz-Grün II wieder frischen Wind einzuhauchen.

Am Montag geht es um die Themenkreise zwei und drei (siehe Faktbox), also „Arbeit und Wirtschaft“ sowie „Bildung, Gesellschaft, Kultur“.