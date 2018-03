Von Michael Domanig

Innsbruck – Bei der Präsentation der Kandidaten und der ersten Plakatserie für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 22. April ließ die Liste „FPÖ – Rudi Federspiel“ gestern mit starken Sprüchen und ambitionierten Zielen aufhorchen: „Einen Zweier vorn und mindestens acht Mandate“ gab Spitzenkandidat Rudi Federspiel als Ziel für die Gemeinderatswahl aus. Zum Vergleich: 2012 erreichten die damals noch getrennt antretenden Listen Federspiel und FPÖ 7,9 bzw. 7,7 Prozent. Nun hält Federspiel sogar Platz eins für möglich.

Als Bürgermeisterkandidat wolle er in die Stichwahl – und dann Stadtchef werden, „damit sich wirklich etwas ändert“. Als Wunschgegner nannte Federspiel Grünen-Spitzenkandidat Georg Willi, da die Wähler dann vor einer klaren Richtungsentscheidung stünden. Auf jeden Fall „müssen wir in Zukunft mit mindestens zwei Sitzen im Stadtsenat vertreten sein“, ergänzte der blaue Spitzenkandidat. Denn entschieden werde nur noch dort, während die Gemeinderäte zu „Marionetten“ degradiert worden seien. Hiebei tritt Federspiel für eine Aufstockung von derzeit sieben auf neun Stadtsenatsmitglieder auf, schließlich sei die Stadt eine „Riesenfirma“. Seine Wunschressorts, sollte er nicht Bürgermeister werden: Tourismus und Sicherheit.

Eine Koalition sei mit jenen Kräften denkbar, „die sich um das Wohl der Innsbrucker kümmern“ und die Stadt „nicht noch weiter“ für Zuzug öffnen wollten, erklärte Federspiel, dies sei am ehesten mit der ÖVP oder „Für Innsbruck“ möglich: „Es muss eine bürgerliche Mehrheit geben.“

Zugleich ließ Federspiel an der bisherigen Viererkoalition (FI, Grüne, SP, VP) kein gutes Haar – analog zur zentralen Aussage der Plakate: „So darf’s nit weitergehn.“ Mit Hilfe der Bevölkerung wolle er die Stadtregierung „in die Wüste schicken“, tönte Federspiel. Als Beispiel für das „Versagen“ nannte er vor allem die „prekäre Finanzlage“ – und nahm besonders die Großprojekte ins Visier: So wisse man beim Haus der Musik „bis jetzt nicht, was es kostet“. Anfangs hätten die Schätzungen auf 43 Mio. Euro gelautet, er gehe letztlich von 70 Mio. Euro aus. Auch am Patscherkofel komme man auf Gesamtkosten in dieser Höhe. Bei der Tram/Regionalbahn sei man von anfangs 130 Mio. Euro nun bei über 400 Mio. Euro gelandet. Hinzu kämen 25 Mio. Euro „für eine Stadtbücherei, die kein Mensch braucht“, sowie generell zu erwartende jährliche Abgänge in Millionenhöhe. Als Bürgermeister wäre seine erste Maßnahme daher ein „Kassasturz“, meinte Federspiel.

Neben der Parkraumbewirtschaftung oder „Sozialwohnungen, die für den Zuzug gebaut werden“, kritisierte Federspiel auch, dass die anderen Parteien das Thema Sicherheit immer erst vor der Wahl entdecken würden. „Wir warnen hier schon seit Jahren und werden als große Hetzer hingestellt“, so Federspiel: „Aber man ist nicht rechts, wenn man Realist ist.“