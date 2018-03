Innsbruck – Nachdem man beim Koalitionspoker auf Landesebene leer ausgegangen war, konzentriert sich die FPÖ nun auf den Wahlkampf für die Innsbrucker Gemeinderatswahl am 22. April. Spitzenkandidat Rudi Federspiel will Bürgermeister werden, wie er am Freitag bei einer Pressekonferenz am Innsbrucker Bergisel erklärte. Und Federspiel machte klar, dass er in dem Fall eine bürgerliche Koalition bilden wolle.

„In Innsbruck muss es eine bürgerliche Mehrheit geben“, sagte der Noch-Landtagsklubobmann. Die Innsbrucker ÖVP sowie die Bürgermeisterliste Für Innsbruck (FI), eine seinerzeitige Volkspartei-Abspaltung, seien seine ersten Ansprechpartner. Das 68-jährige Polit-Urgestein zeigte sich optimistisch, am 22. April in die Stichwahl um den Bürgermeistersessel in der Landeshauptstadt zu kommen. Er glaube schon, dass er das schaffe, so Federspiel. Sein „Wunschkandidat“ für die Stichwahl sei der grüne Spitzenkandidat Georg Willi, denn dann habe Innsbruck die Wahl: „Geht es nach links oder in die Mitte“. Und Federspiel ging auch davon aus, dass Willi sein Kontrahent um den Stadtchef sein werde – und nicht die derzeitige Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (FI).

Federspiel rechnet mit derzeitiger Stadtregierung ab

„Wir müssen stärker werden. Es muss ein Zweier vor dem Ergebnis stehen und wir wollen acht Mandate“, gab Federspiel als Parole für den 22. April aus. Bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2012 war er noch als Spitzenkandidat seiner eigenen „Liste Federspiel“ angetreten und hatte 7,9 Prozent eingefahren. Die Stadt-FPÖ landete knapp dahinter und kam auf 7,7 Prozent.

Federspiel nutzte die Pressekonferenz samt Präsentation seiner Mitstreiter für eine Art Generalabrechnung mit der derzeitigen Stadtkoalition aus Für Innsbruck, SPÖ, Grünen und ÖVP – und vor allem mit Bürgermeisterin Oppitz-Plörer. Diese müsse angesichts der immensen Verschuldung der Landeshauptstadt eigentlich als „Masseverwalterin“ bezeichnet werden, meinte er. Oppitz-Plörer und ihre „willfährigen Vasallen“ aus den anderen Koalitionsparteien hätten Innsbruck heruntergewirtschaftet. „Sie haben sich aneinandergeklammert und sie haben versagt. Diese Stadtregierung muss abgewählt werden und ihre Proponenten gehören in die politische Wüste geschickt“, polterte Federspiel. Die Stadtkoalition gefährde die „Zukunft der Stadt und unserer Kinder“.

„Ich habe in meiner politischen Karriere schon viele Bilanzen gelesen. Die, die Innsbruck derzeit hat, ist eine Katastrophe“, zielte der oberste Stadtblaue auf die Finanzlage. Und er ortete überall ausufernde Kosten. Das „Haus der Musik“ taxierte er auf bereits an die 70 Millionen Euro, die Patscherkofelbahn auf 90 Millionen Euro und die „vollkommen unnötige“ Stadtbücherei auf 25 Millionen Euro. Die „Riesenabgänge“ müssten aus dem ordentlichen Budget bestritten werden, so Federspiel. Die Verschuldung der Stadt sei größer als jene des gesamten Landes Tirol.

Sparpaket sei unumgänglich

Sollte er Bürgermeister werden, würde er als erstes jedenfalls einen Kassasturz in Angriff nehmen. „Das wird ein schönes Sparpaket werden. Lustig wird‘s nicht werden“, sah der FPÖ-Politiker viel Arbeit auf einen „Bürgermeister Federspiel“ zukommen. Ein konkretes Einsparungspotenzial wollte Federspiel unter Verweis auf den Kassasturz nicht machen. Einsparungen konnte er sich aber unter anderem im Kulturbereich vorstellen.

Neben dem Thema Verschuldung darf natürlich auch das Sicherheits-und Migrationsthema im FPÖ-Repertoire nicht fehlen. Plötzlich, kurz vor der Wahl, würden die anderen Parteien auch die Sicherheit entdecken, kritisierte der blaue Spitzenkandidat. Während der vergangenen Jahre sei die FPÖ hingegen noch als Partei der „rechten Hetzer“ verunglimpft worden. „Man ist nicht rechts, wenn man Realist ist“, erklärte Federspiel.

Und die Sicherheit findet auch Niederschlag in der ersten Plakatwelle der Innsbrucker FPÖ: „Mit Sicherheit: Oppitz/Grün/VP und SP haben versagt! So darf‘s nit weitergehn!“ heißt es dort – noch ohne Konterfei des Bürgermeisterkandidaten. Der Intensivwahlkampf beginne dann am 1. April.

Auf Platz zwei der FPÖ-Liste befindet sich übrigens die Gastronomin Andrea Dengg, auf Platz drei AUF-Gewerkschafter Markus Lassenberger. Landesparteichef Markus Abwerzger kandidiert symbolisch auf dem zehnten Platz. „Ein Kampfmandat“, wie Abwerzger, der ebenfalls am Bergisel anwesend war, scherzhaft meinte. (APA)