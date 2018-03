Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es war ein Vorstoß, der lediglich eine Frage der Zeit war. Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) ging gestern Vormittag in die Offensive. Zusammen mit den beiden Geschäftsführern Martin Baltes (Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Patscherkofelbahnen) sowie Franz Danler (Innsbrucker Immobilien Gesellschaft) rückte sie sozusagen zum finanziellen Offenbarungseid in Sachen Großprojekte aus: Straßen- und Regionalbahn, Haus der Musik und Patscherkofelbahn. Alle drei standen und stehen im Zentrum (politischer) Kritik. Auch aufgrund ihrer Kostenentwicklung. Und nahezu jeder politische Konkurrent hat – insbesondere im anlaufenden Gemeinderatswahlkampf (siehe Artikel links) – seine eigene Kostenschätzung und -interpretation zu diesen drei Projekten parat. Die gestrige Bilanzpressekonferenz sollte deshalb primär eines: mit der finanziellen Gerüchtebörse und dem vorherrschenden Zahlensalat aufräumen.

Oppitz-Plörer hob die rege Tätigkeit der IIG in den vergangenen fünf Jahren hervor. So seien in diesem Zeitraum 181 Vorhaben (10.000 € bis 17,8 Mio. €) im Gesamtumfang von 130 Mio. € abgeschlossen worden. Im Schnitt seien die IIG-Projekte mit einer Kostenunterschreitung von 2,1 Prozent abgerechnet worden, rechnete Danler vor. Dabei werde durchaus knapp kalkuliert, was mitunter auch zu Kostenüberschreitungen führe, aber: „Eine großzügige Budgetierung spornt nicht zu einem sorgsamen Umgang mit den Mitteln an.“ Und Oppitz-Plörer legte nach: Es gebe weder übergroße Überraschungen, noch wolle man etwas verschleiern.

1 Haus der Musik: Wie bereits in der Freitagsausgabe berichtet, sind die Gesamtkosten von 58 auf nunmehr 62,7 Mio. € angestiegen. Auch aufgrund von Baupreissteigerungen und Qualitätsverbesserungen. Hätten die Projektpartner Land, Stadt und Bund 15 und nicht zehn Prozent Kostentoleranz eingepreist, dann hätte man jetzt nur eine Steigerung von drei Prozent, rechtfertigte sich Oppitz-Plörer: „Und das können wir vor der Bevölkerung sehr gut vertreten.“ Letztlich hatte aber auch die Stadt dem niedrigeren Prozentsatz zugestimmt. Wer wie viel von den 4,7 Mio. € zahlen werde, sei offen.

2 Patscherkofelbahn: Von den budgetierten 55 Mio. € (ohne drei Mio. € an Attraktivierungsmaßnahmen, die den Iglern versprochen wurden) seien bis dato rund 38,6 Mio. € ausgegeben worden, sagt Baltes. Der Bau sei aber noch lange nicht schlussabgerechnet, weil eben noch nicht fertig. Bis z. B. die Gebäude (Bergstationsrestaurant etc.) betriebsbereit seien, dürfte es noch bis Juni dauern. Weiters seien der Bau für die Rodelbahn und Ähnliches noch gar nicht ausgeschrieben. Ergo handle es sich hier um Kostenschätzungen, von kolportierten Wasserstandsmeldungen halte er nichts. Er gehe aber davon aus, dass man finanziell „eine Punktlandung“ hinlegen werde. Minderausgaben stünden Mehrkosten beim Wegebau oder den zeitlichen Forcierungsmaßnahmen gegenüber. Ziel sei es, den Betrieb künftig mit einer schwarzen Null zu führen. 2015/16 habe man ein Minus von 950.000 € geschrieben. Auch eine Mitarbeiterreduktion auf 38 steht im Raum.

3 Straßen- und Regionalbahn: Entgegen dem genehmigten Gesamtbudget von knapp 400 Mio. € konnte man bis dato rund 50 Mio. € einsparen. Die gute Konjunktur habe hier mitgeholfen.