Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – ÖVP und Grüne verhandeln über eine neuerliche Koalition. Die Wirtschaft hat genaue Vorstellungen, was sie von Schwarz-Grün II so alles will. Auf der anderen Seite hat aber auch die Landesumweltanwaltschaft (LUA) ihren Wunschzettel, was die kommenden Jahre in Sachen Umwelt und Naturschutz so kommen sollte.

Ein großes Anliegen der Umweltanwaltschaft wäre die bereits seit Langem ins Auge gefasste, dann von der Landesregierung fallen gelassene große Novelle des Tiroler Naturschutzgesetzes. „Das Gesetz ist zu schwach – speziell, was Natura-2000- und die übrigen Schutzgebiete betrifft“, sagt der stellvertretende Landesumweltanwalt Walter Tschon. Während nämlich bei Projekten außerhalb von Natura-2000-Gebieten neben der behördlichen Feststellung auf „erhebliche Beeinträchtigungen“ auch noch eine öffentliche Interessenabwägung durchzuführen ist, entfällt letzteres innerhalb der Natura-Schutzzonen. Insofern sei es mitunter leichter, ein Projekt inner- als außerhalb von Natura-2000-Gebieten genehmigt zu bekommen. Zum Streit zwischen ÖVP und Grünen um mögliche Neuausweisungen sagt Tschon: „Würde man die bestehenden Gebiete besser schützen, bräuchte man eigentlich keine neuen ausweisen.“

Die 2011 hinsichtlich der Neuerschließungen von Geländekammern aufgeweichten Seilbahn- und Skigebietsgrundsätze sollte die Regierung Ende 2018 nicht auslaufen lassen, sondern neu verhandeln, sagt Tschon. Insbesondere die derzeit eher sehr weich angewendeten Skigebietsgrenzen sollten nachverhandelt und strenger gezogen werden. Innerhalb dieser Grenzen könnten dann laut Umweltanwaltschaft aber verwaltungsökonomisch sehr einfache Erschließungsverfahren abgehalten werden. Außerhalb sollten Neuerschließungen jedoch fast unmöglich werden. Wäre dies bereits jetzt der Fall, hätte man „keine Diskussion und langwierige Verfahren über Kappl–St. Anton oder den Gletscherzusammenschluss Pitz- und Ötztal“. Der Schutz des (hochalpinen) Alpenraums gehört laut Tschon in den Vordergrund gerückt: „Oberhalb der potenziellen Waldgrenze sollen keine flächenhaften Geländeveränderungen mehr durchgeführt werden.“

Dem rasanten Bodenverbrauch sollten zudem endlich Grenzen gezogen werden, sagt Tschon. Auch, indem der Naturschutz früher und verpflichtend in die Raumordnung eingebunden wird. Denkbar wäre sogar, dass der Landesumweltanwaltschaft die einzelnen Flächenwidmungspläne vor Genehmigung vorgelegt werden. Auch, um spätere Verfahren (Bsp.: Gewerbegebiete) zu beschleunigen, so Tschon: „Wir wollen ja die Unternehmer im Land nicht hänseln.“ Überhaupt sollten Behördenverfahren schneller werden. Allein bei Kraftwerken unter der UVP-Schwelle könnten die Verfahren in Naturschutz und Wasserrecht einfach zusammengelegt werden, ist sich Tschon sicher. Gegen einen „Standortanwalt“ habe man übrigens nichts: „An der Interessensabwägung ändert sich dadurch ja nichts.“