Von Hubert Daum

Nassereith – Der ewige Dauer­brenner Hallenbad beschäftigt auch weiterhin die Nassereither Kommunalpolitik. Damit die Nachnutzung des 16.500 m² großen Areals mit Erweiterungsmöglichkeit auf 20.800 m² nicht ein Sprung ins kalte Wasser wird, spannte man vor rund einem Jahr ein Reuttener Architekturbüro zur Erstellung eines so genannten Masterplanes ein. Dieser sieht im Wesentlichen vier realistische Projekte für eventuelle Investoren vor, wobei die Variante im medizinisch-therapeutischen Bereich in Form einer medizinischen Tagesklinik bzw. eines Reha- oder Therapiezentrums favorisiert wurde. Schon damals wurde das Ziel definiert, bis Ende 2018 einen Investor zu finden. Bisher ist dies allerdings nicht geglückt.

Nun soll es die so genannt­e „ARGE Nassereith“ richten. „Das ist eine Kooperation von vier Fachleuten, die durch die Kontakte unseres Maklers entstand“, erklärt VBM Gerhard Spielmann, „ihre Aufgabe ist es, ein Projekt im Detail so aufzubereiten, dass es potenziellen Investoren vorgelegt werden kann. Und sie nutzen natürlich ihre Kontakte bei der Investorensuche.“ Die Erfolgswahrscheinlichkeit sei hoch, bekräftigten die Herren, die vor rund drei Wochen den Gemeinderäten ihre Vorstellungen erläuterten. Das Konsortium schlägt eine Kombination der Masterplanvarianten vor. Demnach verfolge man ein Hotelprojekt, kombiniert mit einem „Haus des Lebens“, das eine Art betreutes Wohnen darstellt, einen „Ort der Begegnung“ mit Gastronomie und eine im Gesundheitsbereich angesiedelte Möglichkeit, wie beispielsweise die eines Rehazentrums oder einer Arztpraxis.

Bei der letzten Gemeinderatssitzung war nun zu beschließen, dass die ARGE Nassereith dieses Vorhaben weiter vorantreibt. Kostenpunkt 20.000 Euro. „Ich glaube, dass diese Fachleute uns weiterhelfen können“, sagt BM Herbert Kröll. Die Opposition sieht die Sachlage allerdings kritisch, vor allem, was die zeitliche Komponente angeht. „Wir sind ja grundsätzlich nicht dagegen“, meint GR Martin Sterzinger, „ich bin allerdings gegen einen Schnellschuss. Vor zwei Wochen bekamen wir erste Infos. Wir sollten das komplexe Thema gut aufbereiten, in Arbeitssitzungen besprechen und in ein bis zwei Monaten weiter beraten.“ Dann würde die ARGE möglicherweise nicht mehr mitmachen, vermutete BM Kröll. Genau dieser zeitliche Druck sei seltsam, so Sterzinger, und vor allem die Preisreduktion von 100.000 auf 20.000 Euro komm­e ihm komisch vor. GR Johannes Fitsch mahnte ebenfalls zur Vorsicht: „Wir haben mit der Wasserabfüllanlage oder der vermeintlichen Ansiedlung einer Skifirma in der Vergangenheit schon einige Luftschlösser erlebt.“ „Wir sollen ja nur beschließen, ob die Fachleute weiterarbeiten sollen“, relativierte Vize-BM Spielmann. Mit 9:5 (eine Enthaltung) gab’s auch grünes Licht dafür.