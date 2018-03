Von Peter Nindler

Innsbruck – Es ist eine pikante Geschichte, die derzeit das Landesgericht beschäftigt. Geht es doch um den guten Ruf von gerichtlich beeideten Sachverständigen, die in Verfahren als Gutachter herangezogen werden. Der bekannte Plagiatsexperte Stefan Weber äußert nämlich jetzt den Verdacht, dass zwei Sachverständige ihre angegebenen akademischen Titel bzw. Berufsbezeichnungen missbräuchlich verwenden würden. Das teilte er dem Landesgericht auch mit. Der Vizepräsident des Landesgerichts Innsbruck, Andreas Stutter, bestätigt, dass die Justiz mit der Angelegenheit konfrontiert worden ist und den aufgeworfenen Fragen nachgeht.

Der erste Fall betrifft einen Gutachter, der im Vorjahr bereits für Aufregung gesorgt hatte. Der Medienwissenschafter Weber kritisierte dessen Dissertation und warf ihm schwere Mängel bei den Quellenangaben vor. Auf 53 von 178 Seiten seiner Doktorarbeit soll er Passagen abgeschrieben haben. Der Sachverständige wies dies zurück und klagte Weber. Doch letztlich zog er die Klage am zweiten Verhandlungstag zurück. Weber hegte allerdings noch einen weiteren Verdacht hinsichtlich der Berufsbezeichnung „Universitätsprofessor“. Im Vorjahr führte der Innsbrucker Gutachter in der Sachverständigenliste noch den Titel Univ.-Prof. Schon damals recherchierte Weber, auf welcher Basis er diese Amts- und Berufsbezeichnung tragen dürfe. Gegenüber der TT erklärte dessen Rechtsanwalt, dass alles mit dem „Universitätsprofessor“ seine Richtigkeit habe und schon mehrfach geprüft worden sei.

Wie Andreas Stutter gegenüber TT betonte, wurde vor wenigen Wochen der Eintrag in der Sachverständigenliste in „Universitätsprofessor der Privatuniversität XXX“ geändert. „Entsprechende Unterlagen wurden vorgelegt“, fügte Stutter hinzu. Eine Nachfrage beim Kanzler der betreffenden Privatuniversität ergab jedoch, dass der Sachverständige an dieser weder berufen worden sei noch aktuell in einem Dienstverhältnis mit der Uni stehe. „Er darf den Titel mit Verweis auf unsere Universität nicht führen“, betonte der Vertreter des Rektors in Rechts- und Verwaltungsfragen. Rektor und Dekan wiesen in Stellungnahmen an Weber ebenfalls darauf hin, dass der Gutachter bei ihnen nie zum Professor berufen bzw. ihm der Titel des Professors nicht verliehen worden ist. Hinsichtlich der Plagiatsvorwürfe ist die Uni Innsbruck noch am Zug.

Auch mit einer zweiten Angelegenheit ist das Landesgericht befasst. In einer Sachverhaltsdarstellung spricht Stefan Weber von Hinweisen auf zweifachen Titelmissbrauch durch einen allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen. Dabei geht es um die Titel Diplom-Ingenieur und Doktor. Hier bezeichnete der Betroffene gegenüber dem Plagiatsexperten ebenfalls alle vorgebrachten Verdachtsmomente als falsch.

Und was macht das Landesgericht? Aufgrund der Eingaben von Weber werde natürlich alles gewissenhaft untersucht, betont Andreas Stutter.