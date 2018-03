Innsbruck – Das Nachfolgetreffen zum Brennergipfel Anfang Februar wird stattfinden. Doch ob der Termin im Mai hält, ist derzeit mehr als fraglich. In Italien amtiert noch die alte Regierung mit Verkehrsminister Graziano Delrio. Der hat eigentlich eine Erhöhung der Lkw-Maut auf der Brennerautobahn in Südtirol und im Trentino versprochen. In Deutschland ist der neue Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erst seit gestern im Amt. Deshalb verdichten sich die Anzeichen, dass der Brennergipfel in Tirol möglicherweise um einige Wochen Richtung Juni verschoben wird. Der EU-Koordinator des Brennertunnels Pat Cox koordiniert für Brüssel das Treffen. Wie im München sollen hochrangige politische Vertreter dabei sein.

Zwischen Tirol und Bayern herrscht wegen der angekündigten 25 Lkw-Blockabfertigungen im heurigen Jahr in Kufstein/Kiefersfelden einmal mehr Eiszeit. Wie berichtet, hält die stellvertretende Generalsekretärin der regierenden CSU und Verkehrssprecherin der CSU/CDU-Fraktion im deutschen Bundestag, Daniela Ludwig, die Lkw-Dosierungen für „unhaltbar und nicht akzeptabel“. Das führte gestern zu einer scharfen Reaktion von LH Günther Platter. Er empfindet ihre Aussagen als irritierend. Er erinnert Ludwig einmal mehr an die Versprechungen und Abkommen zur Verkehrsverlagerung, „die seit Jahren in Tirol umgesetzt werden. In Bayern wird hingegen trotz vieler Zusagen herumdiskutiert und mit zweifelhaften Argumenten der Status quo aufrechterhalten, obwohl die Verkehrssituation außer Kontrolle gerät.“

Platter versteht es nicht, dass die Notmaßnahmen gegen den Stillstand auf der lebenswichtigen Verkehrsader im Inntal und am Brenner, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ständig kritisiert werden. „Eine Korridormaut ist außerdem ein adäquates Mittel, um ein faires Verhältnis über den Alpenbogen zu erreichen. Ich finde es fadenscheinig, so zu tun, als würde Tirol nicht aktiv an eine Verbesserung arbeiten, bisher ist der Beitrag Bayerns dazu gleich null“, übt Platter scharfe Kritik an der bayerischen Politik.

Die FPÖ und die Liste Fritz haben der künftigen Tiroler Landesregierung gestern übrigens volle Unterstützung im Kampf gegen den Transit zugesagt. Geplant ist ein All-Parteien-Antrag im Landtag. (pn)