Von Eva-Maria Fankhauser und

Angela Dähling

Buch i. T. – Die Gemeind­e Buch kommt nicht zur Ruh­e. Eine Aufregung jagt die nächste, seit im Vorjahr der langjährige BM Otto Maur­acher wegen undurchsichtiger Grundstückskäufe zurücktrat. Im Gemeinderat sitzt er nach wie vor. Zumindest bis Anfang der Woche. Denn am Montag kam das Fass zum Überlaufen: Die gesamte Freie Bürgerliste Buch mitsamt Mauracher und VBM Walter Wallner reichte schriftlich ihren Rücktritt bei der Bezirkshauptmannschaft ein. Bis auf den Bauausschuss­obmann Johanne­s Röck. Er wolle nicht zurücktreten.

„Nach mehreren Monaten Amtszeit müssen wir leider feststellen, dass die Art und Weise ihrer (Anm.: Bürgermeisterin Marion Wex) Arbeit von uns so nicht mitgetragen werden kann“, heißt es im Schreiben. Neun von 15 Mandataren inklusive zwei Ersatz-Gemeinderäten verzichten auf ihr Mandat. Als Grund geben sie an, dass unter der Führung von BM Wex „langjährige und erfahrene Gemeindebedienstete“ gekündigt haben. Zudem sei der politische Alltag in der Gemeinde geprägt von „Hetzkampagnen, Misstrauen, Schuldzuweisungen, anonymen Strafanzeigen sowie anonymen Beschuldigungen an den gesamten Gemeinderat“. Laut VBM Wallner habe man das Vertrauen in die Bürgermeisterin verloren. „Unter diesen Voraussetzungen können und wollen wir nicht mehr. Die Gemeinde soll nicht in zwei Lager geteilt werden“, sagt Wallner im TT-Gespräch. Sie wollen Ruhe in die Gemeinde bringen und fordern Neuwahlen. Dafür sei nun der perfekte Zeitpunkt, denn viele größere Projekte stünden künftig an.

Bis einschließlich Montag haben die Gemeinderäte noch Zeit, ihren Rücktritt rückgängig zu machen – wie Helmut Wolf von der Gemeindeaufsicht bestätigt. Erst dann wird der Mandatsverzicht rechtskräftig.

„Ich bedauere das Ganze, aber es ist, wie es ist“, sagt Wex auf TT-Anfrage. Sie verstehe nicht, warum die Gemeinderäte zurücktreten. „Bei schwierigen Sachen müssen wir einen Konsens finden. Dafür wurden wir gewählt“, sagt sie. Wex bestätigt, dass Mitarbeiter gekündigt haben, aber „ich hatte keinerlei Probleme mit ihnen“. Andere Mitarbeiter würden regelrecht aufblühen. Dennoch sei nicht alles rundgelaufe­n in der Vergangenheit, wie sich in den letzten Sitzunge­n auch mehrfach zeigte – die Tirole­r Tageszeitung berichtete. „Aber über so mancher privaten Geschichte müsste man schon drüberstehen“, sagt Wex in Bezug auf die anonymen Beschuldigungen. Es gehe darum, wer denn nun den Ex-Bürgermeister mit seinen Grundstückskäufen angeschwärzt habe.

Wie berichtet, laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Mauracher noch.

Nach Maurachers Rücktritt 2017 sollte es zu Neuwahlen kommen. Bei denen hätte Mauracher aufgrund der TGO aber nicht antreten dürfen – schließlich war er ja zurückgetreten. Mit dem Argument „zu hoher Aufwand, zu hohe Kosten“ wurde eine Neuwahl für die Bürger abgeblasen. Man hatte sich nämlich auf Marion Wex von der Opposition als neue Gemeindechefin geeinigt und diese dann durch den Gemeinderat bestellt. Jetzt könnte Mauracher wieder kandidieren. Ob er das will? Mauracher war trotz mehrmaliger Versuche gestern nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Laut Wallner wolle sich die Bürgerliste neu formieren. „Ich werde sicher nicht als Bürgermeister antreten“, sagt er. Alles andere wollte er jedoch nicht ausschließen.

Die Situation in Buch erinnert an jene in Kaltenbach. Dort waren Ende Juli 2017 die sieben Oppositionsmandatare im 13-köpfigen Gemeinderat zurückgetreten. Nach einer Woche wurden die Rücktritte unwiderruflich. Da auch keine Ersatzgemeinderäte zur Verfügung standen, musste das Land laut Tiroler Gemeindeordnung den Gemeinderat per Bescheid auflösen. Dreieinhalb Monate nach den Rücktritten fanden Neuwahlen statt. Der Plan der Opposition ging nicht auf: Der amtierende Bürgermeister Gasteiger wurde wiedergewählt.