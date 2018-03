Innsbruck - Die Innsbrucker ÖVP hat am Donnerstag ihren Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 22. April eingeläutet. „Unser Wahlziel ist, dass die Volkspartei stimmenstärkste Fraktion bleibt. Und ich will mit einem guten Ergebnis in die Stichwahl kommen", sagte Spitzenkandidat und Stadtrat Franz Xaver Gruber.

Er wisse aber, dass er sich in punkto Direktwahl „nicht in der Pole Position" befinde und einen Rückstand aufzuholen habe, so Gruber, der derzeit unter anderem für das Flüchtlingswesen in der Landeshauptstadt zuständig ist.

Im Congresspark Igls wurden auch die Kandidaten präsentiert. Auf Platz zwei hinter Gruber kandidiert die Unternehmerin Mariella Lutz, auf dem dritten Platz Stadtrat Andreas Wanker.

Die Liste der Volkspartei 1. Franz X. Gruber

2. Mag. Mariella Lutz

3. Andreas Wanker

4 . Dr. Birgit Winkel

5. Christoph Appler

6. DI Daria Sprenger

7 . Ing. Mag. Hannes Anzengruber

8. Dominik Berloffa

9. Helga Peintner

10. Manuela Felsberger

11. Franz Hitzl

12. Andrea Jordan

Wer kommt in die Stichwahl?

Umfragen prognostizieren derzeit eher einen Dreikampf um den Bürgermeistersessel zwischen Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), Georg Willi (Grüne) und FPÖ-Spitzenkandidat Rudi Federspiel. Den Rückstand im Bürgermeisterrennen begründete Gruber insbesondere damit, das die Mitwerber sich de facto bereits seit Monaten im Wahlkampf befinden würden, während er bis zum Schluss gearbeitet und Sachpolitik betrieben habe.

Bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2012 hatte die ÖVP mit 21,9 Prozent knapp die Nase vorn und verwies die Bürgermeisterliste FI auf den zweiten Platz (21 Prozent). Spitzenkandidat war damals Christoph Platzgummer, der knapp vor der Wahl statt Gruber als Frontmann ins Rennen geschickt worden war. Derzeit hält die ÖVP im Gemeinderat neun Mandate und regiert in der Stadt in einer Viererkoalition mit Für Innsbruck, den Grünen und der SPÖ.

Vorerst keine Koalitionspräferenz



Auf Koalitionsspekulationen wollte sich Gruber indes nicht einlassen. Auch dem Ziel einer „bürgerlichen Koalition", wie dies Federspiel zuletzt formulierte, redete er nicht das Wort. Mit der seinerzeitigen ÖVP-Abspaltung Für Innsbruck gebe es klarerweise inhaltlich und weltanschaulich die größten Schnittmengen, mit den anderen wesentlichen politischen Playern Trennendes und Gemeinsames.

In der Viererkoalition habe man „gut zusammengearbeitet und viel weitergebracht", aber in einem Wahlkampf gelte es natürlich auch, die Unterschiede herauszuarbeiten. „Ich sehe da keinen dramatischen Spagat", meinte Gruber im Hinblick auf die Wahlkampflinie der Volkspartei und Für Innsbruck-Plakate, auf denen für die bisherige Stadtkoalition geworben wird. Die ÖVP sei die „Kraft der Mitte", die alle Bürger der Stadt im Blick habe - und nicht nur ein bestimmtes Klientel.

Gruber setzt auf „positiven Wahlkampf"

Er werde jedenfalls einen „positiven Wahlkampf" führen, aber auch Ecken und Kanten zeigen. Neue Akzente brauche es vor allem in den Bereichen Verkehr und Wirtschaft. „Die Parkraumbewirtschaftung von FI, Grünen und SPÖ haben wir zum Beispiel immer abgelehnt", sagte Gruber, dessen Partei von Oppitz-Plörer erst im Jahr 2015 in die Regierung geholt wurde. Zudem brauche es eine „viel aktivere Standortpolitik" in Innsbruck.

Weitere zentrale Themen seien Sicherheit und Wohnen. Die Flüchtlingssituation habe sich entspannt, aber die entsprechenden Verfahren müssten weiter rasch abgewickelt und gleichzeitig die Integration durch Wertevermittlung vorangetrieben werden. Und beim Wohnen wolle die Volkspartei als einzige politische Kraft „leistbares Eigentum" forcieren. (TT.com, APA)