Innsbruck – Es sind mit die wichtigsten Tage und Wochen im Schuljahr. Nicht nur, weil Lehrer und Schüler gerade viel Stoff erarbeiten und für gute Noten strebern. Für Lehrer stehen die Lehrfächerverteilungen an. Und für jene Kinder, die im Herbst in die NMS oder das Gymnasium wechseln, geht es um die Aufnahme in die Wunschschule. Gleichzeitig regt sich in der Pflichtschullehrergewerkschaft schon Unmut über das neue Bildungsministerium in Wien.

„Der Kommunikationsstil hat sich mit dem neuen Minister nicht geändert. Neue Ideen und Vorstellungen erfahren wir immer aus der Presse“, ärgert sich Peter Spanblöchl, Vorsitzender der Landesvertretung. Und es sind gleich mehrere Aussagen von Minister Heinz Faßmann (VP), die in Tirol unter der Lehrerschaft kritisch gesehen werden – ebenso wie der Zeitpunkt der Diskussionen. Das beginnt mit den geplanten Kürzungen bei den Integrationsmaßnahmen. „Alles, was wegfällt, ist schlecht. Es ist ja nicht so, dass sich das Problem aufgelöst hat“, sagt Spanblöchl, der auch darauf hinweist, dass das Land Tirol 150 Lehrer aus eigenen Mitteln für Integrationsmaßnahmen zusätzlich angestellt hat. Das kostet 4,5 Millionen Euro.

Wie berichtet gab man sich im Büro von Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) diese Woche zurückhaltend. Es hieß aber auch: „Bildung ist ein wesentlicher Schlüssel zu einer gelingenden Integration und es ist wichtig, dass die Finanzierung der notwendigen Maßnahmen gesichert ist. Dies durch Einsparungen nicht zu ermöglichen, wäre auf jeden Fall das falsche Signal.“

Kein anderer Schultyp sei in den vergangenen Jahren so vielen Veränderungen unterworfen gewesen wie die Neuen Mittelschulen. Die zuletzt überprüften Bildungsstandards hätten gezeigt, dass sich nach der Umstellungsphase nun „deutlich ablesbare Erfolge“ zeigen würden.

Die Ideen aus dem Ministerium in Richtung der NMS (Rückkehr zur fünfstufigen Notenskala, kritisches Infragestellen des Teamteachings) hätte Verunsicherung bei Eltern und Lehrern ausgelöst. Für Spanblöchl sind vor allem die Diskussionen um das Benotungssystem völlig falsch und verkürzt dargestellt. Und er kritisiert: „Besonders bitter sind diese Meldungen aktuell bei der Entscheidungsfindung zwischen AHS und Neuer Mittelschule.“ Eltern und Schüler könnten sich jedenfalls auf die hohe Qualität der Pädagogen an allen NMS-Standorten „verlassen“. (mw)