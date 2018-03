Innsbruck — „Es war für alle eine große Kraftanstrengung", resümiert Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer über die vergangenen fast sechs Regierungsjahre. Zu Beginn der Legislaturperiode legte man ein gemeinsames Arbeitsübereinkommen fest, das große Themen wie Wohnen, Bildung, kulturelle Infrastruktur und Mobilität fokussierte. „Trotz der teils sehr unterschiedlichen Positionen der regierenden Fraktionen konnten rund 90 Prozent aller Beschlüsse einstimmig gefasst werden", zieht Oppitz-Plörer rund einen Monat vor der Wahl Bilanz.



Diskussionsbedarf gab es vor allem bei Großprojekten wie der neuen Patscherkofelbahn, dem Haus der Musik, die beiden den geplanten Kostenrahmen mehr als sprengten (die TT hat berichtet) oder der Straßen- und Regionalbahn. Gemeinsam mit Bund und Land wurden Pläne konkretisiert bzw. umgesetzt, etwa zum Areal Campagne Reichenau, der neuen Kletterhalle am Sillside, der Stadtbibliothek in der Amraser Straße sowie Dauerbrennern-Themen wie Wohnbau, Kinder- und Seniorenbetreuung. Besonderen Wert habe man dabei auf Nachhaltigkeit und den Nutzen für kommende Generationen gelegt, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

„Ein städtisches Investitionsbudget von 95 Millionen Euro im Jahr 2018, von dem abermals rund 95 Prozent in der Stadt bzw. Region bleiben und Arbeitsplätze sichern, ist ein Index für die Schlagkraft eines starken Wirtschaftsstandortes mit 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern", zeigt sich die Bürgermeisterin und Finanzreferentin überzeugt von den Investitionen. „Zudem können wir im Bereich der Beteiligungen auf eine Nettoinvestitionssumme von 261 Millionen sowie einen Umsatz von 582 Millionen Euro und damit eine 3,1 prozentige Steigerung zum Vorjahr verweisen."

Stadträte freuen sich über zahlreiche Vorzeigeprojekte

Auch die anderen Mitglieder der Regierung lassen die vergangenen Jahre Revue passieren und gönnen sich selbst den einen oder anderen Schulterklopfer für Vorzeigeprojekte.

Neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs zählt für Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider das EU-Projekt Sinfonia zu den Höhepunkten der vergangenen Legislaturperiode. Die ersten Schul- bzw. Wohngebäude sind im Monitoring und die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) konnten die Klärschlammtrocknung fertigstellen. „Mit der Überschussabwärme kann das Seerestaurant 'deck47' am Baggersee und das Hallenbad Olympisches Dorf, das bisher mit Gas angetrieben wurde, geheizt werden. Der Rest wird ins Fernwärmenetz eingespeist," lobt Pitscheider das Projekt.

Über eine „sportliche Oase" freut sich Vizebürgermeister Christoph Kaufmann und meint damit das neue Sillside am ehemaligen WUB-Areal, das Kletterern, Skatern und Leichtathleten gleichermaßen eine „moderne Heimat" biete. Daneben bereicherte die Einführung der „MyInnsbruck JugendCard" das junge Leben in der Stadt. Seit Sommer vergangenen Jahres gibt es damit für Jugendliche für acht Euro im Jahr zahlreiche Vergünstigungen um und in Innsbruck.

Dem Thema „Wohnen im Alter" zollte die Regierung unter anderem mit dem seniorengerechten Wohnbauprojekt in Wilten Tribut: Dort wurden im Februar letzten Jahres 17 barrierfreie, wohnbaugeförderte 2-Zimmer-Wohnungen übergeben.

Zentrale Ansprechpartner für Bevölkerung

Dass Stadtentwicklung über Bauten hinausgehe, und das Zusammenleben von Menschen zentrales Thema sein müsse, betont Stadtrat Gerhard Fritz und lobt dabei die Entwicklungen im Bereich der Stadtverwaltung. Dort wurden beispielsweise das „Quartiermanagement" und zahlreiche Stadtteilzentren ins Leben gerufen — etwa in Wilten, der Höttinger Au, in der Campagne Reichenau und jetzt neu in Dreiheiligen-Kohlstatt. Das Referat Stadtentwicklung, die Integrationsstelle, die Sozialplanung und die Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD) wirken hier zusammen. „Solche Einrichtungen kosten natürlich auch etwas, aber es ist gut investiertes Geld, damit Probleme gar nicht erst brisant werden", so Fritz, der sich in diesem Zusammenhang für die gute Kooperation der verschiedenen Ressorts und Ämter bedankt.

Zum Thema ÖROKO 2.0 gibt Fritz einen Ausblick: Die Ausarbeitung der vielen Stellungnahmen schreite weiter fort, gleich nach der Wahl solle es eine Klausurtagung geben, um „den Sack zumachen" zu können.

So oft kam die Regierung zu Sitzungen zusammen Seit 2012 traf sich die Innsbrucker Stadtregierungen in insgesamt 239 Stadtsenats- und 69 Gemeinderatssitzungen. Sehr intensiv war die Arbeit im Stadtsenat im Jahr 2016: 47 Sitzungen, inklusive der erweiterten Stadtsenatssitzungen, wurden bis Ende des Jahres gehalten. Für den Gemeinderat, dem im eigenen Wirkungsbereich obersten beschließenden Organ der Landeshauptstadt, war 2013 ein besonders intensives Jahr: Insgesamt fanden 16 Sitzungen — davon fünf Sondersitzungen — statt.



Über touristische Rekordergebnisse jubelt Stadtrat Franz Xaver Gruber: Im Jahr 2017 verzeichnete Innsbruck mehr als 1,6 Mio. Nächtigungen mit einem Gesamtumsatz von 502 Millionen Euro. „Der Tourismus ist für unsere Stadt unverzichtbar und Garant für Wertschöpfung und Arbeit. Durch konsequentes und behutsames Weiterentwickeln der alpin-urbanen Marke Innsbruck wird die Attraktivität gesichert und gestärkt", heißt es in der schriftlichen Bilanz. Großevents waren unter anderem der Air & Style Contest, Crankworx und die Kletter-WM. In diesem Jahr kommt noch die UCI Straßenrad-WM hinzu.

In Bezug auf das Zusammenleben in der Stadt sorgt sich Gruber um die heimischen Werte. Die Anzahl der Flüchtlinge habe stark abgenommen, die Situation sich beruhigt, „wir müssen aber auch in Zukunft dafür Sorge tragen, dass ein geordnetes Zusammenleben stattfindet und die Akzeptanz unserer Werte eingefordert wird."

Um den Naherholungswert zu stärken werden infrastrukturelle Überlegungen im Erholungs- und Naturraum künftig in der städtischen Koordinationsstelle „Plan i" gemeinschaftlich gesteuert.

Mehr Betreuung für Kinder und Wohnbauoffensive

Viel Bewegung gab es im Bereich der Kinderbetreuung. Der zuständige Stadtrat Ernst Pechlaner ruft in diesem Zusammenhang die Einführung des Gratiskindergartens in Erinnerung, sowie die Eröffnung neuer Kindergärten und Krippen. Fast alle Pflichtschulen verfügen über ein Tagesheim und Mittagstisch-Angebote. Die Förderungen für private Kinder-Betreuungseinrichtungen wurden mehr als vervierfacht und die Innsbrucker Bildungsstrategie auf Schiene gebracht.

Mit 2500 umgesetzten bzw. in Bau befindlichen Wohnungen blickt die Regierung rund um Stadtrat Andreas Wanker auf die größte Wohnbauoffensive seit den Olympischen Spiele zurück. Damit habe man auch Vorsorge geleistet, dass „die Wohnbauoffensive auch in der nächsten Funktionsperiode auf Hochtouren weitergeht. Ein solcher Kraftakt ist bzw. war erforderlich, um das leistbare Wohnen in Innsbruck weiterhin zu garantieren", betont Wanker. (TT.com)