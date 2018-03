Von Eva-Maria Fankhauser

Buch i. T. – Resigniertes Kopfschütteln – mehr ist von so manchem Bucher zur derzeitigen politischen Lage nicht zu bekommen. Der Rücktritt der acht Gemeinderäte der Freien Bürgerliste Buch ist in aller Munde – die TT berichtete. Viele Bucher sind die Streitigkeiten leid, sie wollen, dass sich endlich etwas tut und Ruhe im Gemeindeamt einkehrt.

„So, wie es jetzt ist, darf es einfach nicht sein. Wir wollen den Otto nicht mehr“, sagt eine Bürgerin. Wenn man die Zusammenhänge und Hintergründe, wer mit wem „zusammen paktelt“, kenne, dann sei klar, dass die Bürgerliste das alles so geplant habe. „Das wirkt zumindest auf uns so“, sagt ein junger Bucher. Die Stimmung im Ort ist aufgeheizt. Eine andere Bucherin fordert, dass die Mandatare damit aufhören müssten, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Es sei nur noch ein reines Gegeneinander. So mancher Gemeinderat sei aber offen für eine Zusammenarbeit. „Da läuft vieles sehr einseitig ab. Es ist nicht so, dass der Wille nicht da wäre, etwas zu verändern“, sagt eine Bürgerin.

Die neue Bürgermeisterin finden viele „schon ganz okay“. Sie habe es nicht einfach und um sich beweisen zu können, sei sie noch nicht lange genug im Amt. Ein Bucher ist enttäuscht, dass man ihr bisher so viele Steine in den Weg gelegt habe: „Die Marion kriegt so viele Schläge ab. Das ist einfach unfair.“ „Ja, die sollen sie einfach einmal arbeiten lassen“, sagt eine andere. Manche Bucher fühlen sich alleingelassen. Die Gemeinderäte würden sich nur streiten und die Belange des Dorfes gingen laut ihnen komplett unter. „Es werden so viele Unwahrheiten verbreitet. Man hört immer nur Gerüchte und hat keinen Einblick ins Gemeindegeschehen“, sagt der Bucher Andreas Ritter.

Vor allem das Thema Wasser ist für viele eine Katastrophe. Unternehmer müssten derzeit viel Geld investieren, um trinkbares Wasser zu haben. Zudem seien die stärksten Putzmittel teils zu schwach gegen den Kalk. Eine ältere Bucherin sagt klipp und klar: „Da trinke ich lieber einen Almdudler als dieses grausige Wasser.“

„Ich glaube, die Liste hat sich mit ihrem Rücktritt verkalkuliert. Das wird ein sehr emotionaler Wahlkampf und der Otto wird’s nicht mehr“, sagt Ritter im TT-Gespräch. Der Bucher wünscht sich mehr Listen als nur die zwei bisherigen für den Gemeinderat. „Das täte uns in Buch gut und ist wohl die einzige Lösung“, sagt er. Mauracher habe ihm zufolge viel an „Boden verloren“, die Leute würden nun wissen, „wie er tickt“. Dass Wex das Amt so „naiv“ übernommen habe, sei unverständlich. „Solange die ganze Mannschaft da noch im Gemeinderat sitzt, wird das nichts mehr“, ist er sicher. Es brauche jemand Neues.

Dass der ehemalige Bürgermeister Otto Mauracher wieder antreten will, das glauben viele Bucher. Die Meinungen darüber sind aber sehr geteilt. „Ich sehe das gelassen. Die Marion hat’s sicher nicht schlecht gemacht, aber ich bin ein Otto-Fan“, sagt eine junge Bucherin. „Ich verstehe nicht, warum da nicht das Land oder die BH endlich einschreitet, damit so jemand wie er nicht mehr antreten darf“, ärgert sich eine andere Bucherin.

Otto Mauracher war am Donnerstag zu keiner Stellungnahme erreichbar – trotz mehrfacher Anfragen. Die Tiroler Tageszeitung hat daher gestern versucht, ihn in seinem Betrieb mit der politischen Lage im Ort zu konfrontieren. Dort ergriff Mauracher jedoch die Flucht und verschwand zur Seitentür hinaus. „Ich kann dazu nichts sagen, der Vizebürgermeister hat bereits eine Stellungnahme abgegeben“, erklärte er im Laufschritt auf dem Weg zum Auto. Ob er denn noch einmal als Bürgermeister antreten würde, sollte es zu Neuwahlen kommen? „Dazu kann ich jetzt nichts sagen“, wiederholte Mauracher, als er bereits im Auto saß und den Motor anwarf. Mit offener Autotür fuhr er ohne ein weiteres Wort davon.

Der ehemalige Bauhofleiter Christian Rißbacher wollte hingegen schon Stellung beziehen. Im Schreiben der Freien Bürgerliste zu ihrem Rücktritt steht, dass er unter der Führung von Wex gekündigt habe. „Das stimmt nicht. Als ich am 30. Jänner gekündigt habe, war noch Otto Mauracher Bürgermeister. Und in der Kündigungsfrist war sein Stellvertreter im Amt“, sagt Rißbacher. Streitigkeiten habe es keine gegeben. Er habe einfach die Lust an der Arbeit verloren. Sein Nachfolger habe auch nicht wegen Wex gekündigt, bekräftigt Rißbacher.