Innsbruck — Wer kommt, wer geht, wer bleibt? Im Finale der Koalitionsverhandlungen geht es ans Eingemachte. Die Ressorts werden verteilt, obwohl sich bisher keine großen Veränderungen abzeichnen. Verkehr, Umwelt, Naturschutz und Soziales dürften wohl bei den Grünen bleiben, wobei es vielleicht in den Zuständigkeiten die eine oder andere Verschiebung geben könnte.

In der Volkspartei wird naturgemäß auf die Regierungsbank geschielt, Landeshauptmann Günther Platter (VP) ist eigentlich ein Verfechter der Kontinuität. Allerdings weiß auch er, dass in der Partei der Wunsch nach neuen Gesichtern größer wird. Aber vielleicht folgt die Veränderung in Etappen.

Mögliche Anwärter auf Regierungsämter in der ÖVP sind Sonja Ledl-Rossmann (Gesundheit, Soziales), Cornelia Hagele (Wirtschaft) oder Klubchef Jakob Wolf (Wohnbau, Gemeinden, Raumordnung). Ledl-Rossmann gilt außerdem als Kandidatin für die Funktion der Landtagspräsidentin. Dorthin könnte Wirtschafts-LR Patrizia Zoller-Frischauf ebenfalls wechseln, sollte sie nicht mehr der Regierung angehören. Apropos Wirtschaft: Zuletzt machte in ÖVP-Kreisen der Name Eduard Wallnöfer die Runde. Der Rechtsanwalt und Vorstand des Wirtschaftsbunds assistiert seinem Obmann Franz Hörl in den Koalitionsgesprächen. Wallnöfer vertrat seinerzeit die Befürworter der Skigebietsverbindung von der Axamer Lizum in die Schlick über das Ruhegebiet Kalkkögel. Als möglicher Ersatz für Raumordnungs-LR Hannes Tratter wird der Telfer Bürgermeister Christian Härting genannt.

Hermann Kuenz macht sich Hoffnungen auf den Klubvorsitz, wenn Jakob Wolf Landesrat wird. Obwohl sie in ihrem Bezirk Schwaz einen argen Dämpfer erhielt und der Fügener Bürgermeister Dominik Mainusch sie bei den Vorzugsstimmen überholte, könnte Kathrin Kaltenhauser eine ernsthafte Alternativ­e zu Kuenz sein. Allerdings: In Schwaz will ihr Mainusch bereits den ÖVP-Bezirksvorsitz streitig machen. Der junge Zillertaler gilt als enger Vertrauter von Seilbahnunternehmer Heinz Schultz; mit einem unaufhaltsamen Drang, die Karriere­leiter in der ÖVP nach oben zu klettern.

Bei den Grünen werden sich wohl LHStv. Ingrid Felip­e, Klubchef Gebi Mair und Landtagsabgeordnete Gabi Fischer die Funktionen untereinander aufteilen. Fischer könnte in die Regierung wechseln, Klubobfrau oder Landtagsvizepräsidentin werden. Felipe ist gesetzt. Vielleicht gibt es ja einen Über­raschungskandidaten. (pn)