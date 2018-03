Von Harald Angerer

Brixen, Westendorf, Hopfgarten – Das Brixental ist in den vergangenen Jahren von größeren Hochwasser-Katastrophen verschont geblieben. Zum letzten Mal war es im Sommer 2014 äußerst knapp und nur mit Glück blieb die Brixentaler Ache in ihrem Bett. Schon länger wird an einem Hochwasserschutz für das Brixental gearbeitet. Doch die Ereignisse aus dem Jahr 2014 mussten ebenso neu eingearbeitet werden wie auch die neuen Gefahrenzonen-Pläne des Landes.

Nun scheint eine Umsetzung wieder etwas näher zu rücken. „Es gibt ein recht detailliertes Projekt“, bestätigt Martin Rottler vom zuständigen Baubezirksamt Kufstein. Für eine Umsetzung braucht es aber einen Wasserverband, ähnlich jenem, der auch im Inntal ins Leben gerufen wurde. „Dieses Modell würde sich auch auf das Brixental anwenden lassen“, sagt Rottler. Dazu gab es kürzlich eine Sitzung der betroffenen Gemeinden unter Teilnahme des Baubezirksamtes. Betroffen sind alle Gemeinden an der Brixentaler Ache, von Brixen, Westendorf über Hopfgarten und Itter bis zu Kirchbichl, Wörgl und Angath.

Der Verband müsste dann die Details in Auftrag geben. Im Verband muss auch geklärt werden, wie die Kosten zu verteilen sind. Über die Kosten will Rottler allerdings noch keine Auskunft geben. „Es gibt natürlich eine grobe Schätzung, aber es gibt zwei Varianten, die sich in den Kosten wesentlich unterscheiden. Schon jetzt Schätzungen abzugeben, wäre also unseriös“, sagt Rottler.

Auch müssten erst die einzelnen Gemeinderäte über das Vorhaben informiert werden und eben über den Wasserverband entscheiden. „Wir sind derzeit in der Phase, wo wir vom Groben ins Feine kommen“, schildert Rottler.

Für das Projekt sind neben den Schutzbauten auch Retentionsflächen notwendig. Diese seien im Projekt schon vorgesehen, aber natürlich müsse es hier noch Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern geben.

„Es laufen derzeit die Gespräche unter den Gemeinden“, bestätigt Westendorfs Bürgermeisterin Annemarie Plieseis. Mehr wolle sie dazu noch nicht sagen. Auch Brixens Bürgermeister Ernst Huber verweist darauf, dass es erst ein erstes Treffen der Gemeinden gegeben habe. „Nun liegt der Ball bei den Gemeinden. Wenn wir etwas bewegen wollen beim Hochwasserschutz, werden wir einen Verband gründen müssen“, ist Huber überzeugt. Es liege nun ein erster Vorschlag am Tisch, über den müssen die Gemeinden nun diskutieren. „Wir sind aber sehr froh, dass sich beim Hochwasserschutz an der Ache nun etwas bewegt“, sagt Huber.

Hopfgartens Bürgermeister Paul Sieberer spricht von intensiven Gesprächen. Seine Gemeinde ist besonders stark betroffen von einer Lösung. Er sei deshalb auch einer der Motoren. Es sei aber noch zu früh, um von einer Lösung zu sprechen.