Tulfes, Absam, Hall – Ein Gesamtvolumen von 16,5 Mio. Euro, schrittweise Umsetzung in drei Baustufen: Das sind die Eckdaten zum großen Modernisierungsprojekt „Glungezerbahn neu“. Die Erneuerung der Sektion 1 von Tulfes bis zur Halsmarter – Einseilumlaufbahn mit 10er-Gondeln statt altem Sessellift – ist, wie berichtet, für heuer geplant. 2019 soll die neue Beschneiung folgen, bis 2022 dann die Sektion 2 bis Tulfein.

Für die Gesamtfinanzierung sind viele Mosaiksteine nötig – wobei einige bereits „eingepasst“ wurden: Die Gemeinde Tulfes, die laut Konzept insgesamt 3 Mio. Euro trägt, hat die 2,4 Mio. Euro für die ersten zwei Bauphasen schon beschlossen. Vom TVB Hall-Wattens liegt ebenfalls ein Aufsichtsratsbeschluss für Baustufe eins und zwei vor (für das Gesamtprojekt sollen laut Konzept 2,8 Mio. Euro an touristischen Geldern aufgestellt werden). 1,5 Mio. sollen aus der Kleinskigebietsförderung des Landes fließen, die Glungezerbahn selbst soll aus dem Betrieb in Summe 5,5 Mio. Euro erwirtschaften.

Bleiben 3,7 Mio. Euro, die insgesamt 19 Umlandgemeinden nach einem fixen Aufteilungsschlüssel aufbringen sollen. Auch hier hat sich schon einiges getan: Zuletzt hat Absam, zweitgrößter Zahler unter den Regionsgemeinden, einen Investitionsbeitrag über 471.000 Euro für die drei Bauphasen beschlossen. Zur Auszahlung gelangt dieser in zwei Stufen gemäß Baufortschritt – und unter diversen Voraussetzungen, wie BM Arno Guggenbichler betont: „Neben sämtlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung aller betroffenen Grundbesitzer muss auch die Gesamtfinanzierung gemäß Plan gesichert sein. Und auch alle anderen Gemeinden müssen mitziehen. Bei so einer Summe muss alles passen.“ Guggenbichler ist diesbezüglich optimistisch: „Die Signale sind sehr positiv, mit einer gemeinsamen Anstrengung bringen wir den Glungezer wieder nach vorn.“

Was die größeren Gemeinden betrifft, liegen positive Beschlüsse auch schon aus Volders (299.000 Euro), Mils (291.000 Euro) und Thaur (265.000 Euro) vor. Rum (321.000 Euro) entscheidet am kommenden Montag, in Wattens, mit 419.000 Euro drittgrößter Zahler im Umland, wird die Mitfinanzierung dann am 12. April auf der Tagesordnung stehen.

Der mit Abstand größte Zahler, die Stadtgemeinde Hall, entscheidet heute Abend über einen Investitionsbeitrag von 930.000 Euro. BM Eva Posch steht hinter dem Projekt: „Der tolle Skiberg Glungezer wird wieder modern erschlossen und zudem wettersicher. Aber gerade auch im Sommer ist das dortige Naherholungsgebiet für die Haller Bevölkerung enorm wichtig.“ (md)