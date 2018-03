Von Peter Nindler

Innsbruck – Eigentlich sollten heute nur letzte Details geklärt und der Feinschliff vollzogen werden. Schließlich müssen ÖVP und Grüne noch die Ressorts aufteilen sowie die Regierungsteams fixieren. Doch am Abend gab es plötzlich bei den Grünen intensive Diskussionen über das Kraftwerkskapitel. Es sind heikle Fragen, präsentierte sich der bisherige Koalitionspartner der ÖVP im Landtagswahlkampf doch als Umweltfighter. Vor allem das Kraftwerk Kaunertal liegt den Grünen im Magen, zuletzt hat der Landesenergieversorger Tiwag die Fortsetzung der Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt: Die Gurgler Ache soll nicht abgeleitet werden. Doch die Ökopartei stößt sich auch am neuen Speicher im Platzertal. Wie es mit dem Verfahren weitergehen soll, ist offenbar der letzte Knackpunkt auf dem Weg zu Schwarz-Grün II.

In der heutigen Sitzung mit Landeshauptmann Günther Platter (VP) und Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) will man die Hürden ausräumen. Werden die Gespräche positiv abgeschlossen, geht es um die Ressortverteilung und die Regierungsmitglieder. Größere Änderungen sind nicht zu erwarten, möglicherweise gibt es kleine Korrekturen: Verkehr, Umwelt, Naturschutz und Soziales könnten bei den Grünen bleiben. Ob sich Günther Platter die europäische Verkehrspolitik krallt, die Pflege wieder in das Sozialressort eingegliedert wird, Ingrid Felipe dafür die Sportagenden erhält oder das Flüchtlingswesen der Volkspartei zufällt – all diese Themen werden von den Chefverhandlern in der so genannten Strategie- und Koordinationsgruppe paktiert.

Von der Ressortaufteilung hängen schlussendlich die Personalfragen ab: ÖVP-Chef und LH Günther Platter hat in seiner Partei freie Hand, er wird heute vorerst einmal mit allen Regierungsmitgliedern reden. Zuletzt ließ er sich nicht in die Karten blicken, ob er bereits jetzt den einen oder anderen Wechsel vornimmt. Wirtschafts-LR Patrizia Zoller-Frischauf und Wohnbaulandesrat Hannes Tratter wurden immer wieder als Ablösekandidaten genannt. Wie auch in der Vergangenheit Gesundheitsreferent LR Bernhard Tilg. Klubchef Jakob Wolf, Neo-Abgeordnete Cornelia Hagele (Wirtschaft), der Telfer Bürgermeister Christian Härting oder Sonja Ledl-Rossmann sind als Alternativen im Gespräch. Ein Überraschungskandidat könnte allerdings Platters Bürochef und engster Berater Herbert Forster sein. Der Landeshauptmann wird sich vermutlich mit seinem Personalpaket noch bis Mittwoch Zeit lassen.