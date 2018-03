Innsbruck – Nicht nur in der künftigen schwarz-grünen Landesregierung fallen jetzt die Personalentscheidungen, sondern auch in der Opposition. Wobei es sich vielfach um formelle Beschlüsse handelt. Die SPÖ hat nach den interparteilichen Turbulenzen rund um die Koalitionsverhandlungen am Montag den neuen Landtagsklub organisiert. Mit Ausnahme der Parteivorsitzenden Elisabeth Blanik gibt es mit Georg Dornauer, der Kitzbühelerin Claudia Hagsteiner, ÖGB-Vorsitzendem Philip Wohlgemuth, der Vomperin Elisabeth Fleischanderl und dem Landecker Benedikt Lentsch nur neue Gesichter.

Wie erwartet führt mit Blanik erstmals eine Frau den SPÖ-Landtagsklub, der Sellrainer Bürgermeister Georg Dornauer ist nicht nur ihr Stellvertreter in der Partei, sondern auch im Klub. Und beide warten gleich mit einer politischen Kampfansage an die designierte schwarz-grüne Landesregierung auf. „Wir werden im Rahmen der parlamentarischen Auseinandersetzungen einen starken Kon­trapunkt zum schwarz-grünen Stillstand einnehmen“, betonen Blanik und Dornauer.

Was den Sitz im Bundesrat betrifft, schlägt der SPÖ-Landtagsklub den Außerferner Stefan Zaggl vor. Den endgültigen Beschluss fällt am 26. März das zweithöchste Gremium der SPÖ, der Landesparteirat.

Bei der Liste Fritz bleibt alles gleich und Andrea Haselwanter-Schneider weitere fünf Jahre Klubobfrau. Das Bürgerforum setzt auf Qualität und Kontinuität, wie es heißt. Ihr neuer Partner auf der Oppositionsbank ist Parteisprecher Markus Sint.

Erstmals werden die NEOS am 28. März das Landtagsparkett politisch bereichern, Spitzenkandidat Dominik Oberhofer ist als Klubchef praktisch designiert. „Sofern es beim Klubstatus mit zwei Mandaten bleibt“, erklärt der Hotelier aus Telfes. Mit Andreas Leitgeb steht ihm ein zweiter Stubaier aus Mieders im Hohen Haus zur Seite.

Die FPÖ hofft allerdings noch darauf, dass das zweite Mandat der NEOS zum sechsten für die Blauen wird. Es fehlen nur 31 Stimmen. Gestern wurde offiziell die Überprüfung „der zahlenmäßigen Ermittlung des Wahlergebnisses“ beantragt. Klubsekretär Johannes Überbacher argumentiert mit Hinweisen, dass die eine oder andere Stimme falsch zugeordnet bzw. als ungültig und nicht der FPÖ zugerechnet worden sei.

Heute tagt die Wahlbehörde und entscheidet darüber, ob es zu einer Nachprüfung kommt. Was bereits fix ist: Parteiobmann Markus Abwerzger wird den freiheitlichen Landtagsklub als Klubchef leiten. Nebenberuflich, denn er übt weiterhin seinen Beruf als Rechtsanwalt aus. (pn)