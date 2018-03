Von Wolfgang Otter

Kufstein – Die Jahresrechnung 2017 (Ergebnis 589.000 Euro), die heute in der Gemeinderatssitzung Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel vorlegt, gibt keinen Grund zum Jubeln. Erstmals hat die Festungsstadt Kufstein keinen Maastricht-Überschuss erwirtschaftet. Ganz im Gegenteil: Kufstein hat einen Maastricht-Abgang durch das Darlehen von 4,2 Millionen Euro für das Kulturquartier. Zugleich schießt der Verschuldungsgrad der Gemeinde auf rund 66 Prozent, um 82 Prozent mehr als im Jahr 2016. Damals verzeichnete Kufstein an die 36 Prozent. Mit nunmehr rund 66 Prozent gehört Kufstein zu den stark verschuldeten Gemeinden Tirols. Insgesamt hat Kufstein 2017 63,6 Mio. Euro eingenommen und 63,1 Mio. Euro ausgegeben.

Das große Problem für die Stadt dabei: Traditionell wird der Überschuss aus der Jahresrechnung in das neue Budget eingeplant. Bis zu 5 Mio. Euro waren das in guten Zeiten. Für 2018 war die Stadt bei ihrer Einschätzung „zu euphorisch“, wie Peter Borchert, Finanzchef im Rathaus, sagt: Alles in allem ist dieser Überschuss nämlich um rund 1,5 Millionen Euro niedriger als angenommen ausgefallen. Geld, das nun im Budget 2018 fehlt.

Was dabei besonders zu Buche schlägt, sind die Mindereinnahmen aus den beiden Wohn- und Pflegeheimen. Mit 800.000 Euro beziffert Bürgermeister Martin Krumschnabel dieses Loch. 5,6 Mio. Euro sind in den beiden Heimen im Jahr 2017 an Gebühren eingenommen worden. Wesentlich weniger als erwartet und zu wenig, um die gestiegenen Personalkosten abzudecken.

Verantwortlich für diese Mindereinnahmen, wie Borchert erklärt, sind leere Betten wegen Umbaumaßnahmen und einer gedrosselten Aufnahme von Bewohnern. Wie berichtet, musste in den Heimen wegen Personalmangels sogar zeitweise ein regelrechter Aufnahmestopp verhängt werden. Diese gesunkene Auslastung macht sich nun in der Jahresrechnung negativ bemerkbar und drückt den Überschuss. Dazu gesellen sich eine reduzierte Gewinnausschüttung bei den Stadtwerken und die Rückzahlung eines zu hoch verrechneten Erschließungskostenanteils sowie der Felssturz Anfang November. Daher heißt es jetzt für den Gemeinderat auf die Kostenbremse zu steigen. Borchert legte ein Sparprogramm vor, „das aber ohne Kürzungen bei den Subventionen und im Sozialbereich auskommt“, sagt der Finanzchef. Für Bürgermeister Krumschnabel muss aber das Sparprogramm, von dem besonders die Administration betroffen ist und das auch Einsparungen bei Straßensanierungen beinhaltet, nicht zwingend notwendig werden. „Im Bund scheinen heuer die Steuereinnahmen zu sprudeln. Wenn das so ist, dann müssten wir höhere Bundesabgabenertragsanteile bekommen. Falls das passiert, könnten wir diese 1,5 Mio. Euro noch ausgleichen“, hofft Krumschnabel. Nur sei es ein Gebot der Stunde, vorweg zu reagieren. „Wir freuen uns auf alles, was noch zusätzlich hereinkommt, aber verlassen uns nicht darauf“, sagt der Stadtchef. Sollte sich die Situation nicht ändern, „müssen wir halt längerfristig kleinere Brötchen backen“.