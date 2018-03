Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Bereits in der vergangenen Woche hat der Innsbrucker Senat entscheidende Weichen hinsichtlich der weiteren Oberflächenplanungen für das so genannte „Kulturquartier“ zwischen Herrengasse und Karl-Rahner-Platz (mit dem Haus der Musik im Herzen) gestellt. So wurden die weiterführenden Detailplanungen sowie die Möblierungsplanung an die ARGE Strolz-Dietrich/Untertrifaller vergeben. Ein Zivilingenieurbüro wird mit der dortigen Straßenplanung betraut.

Heute soll der Senat nachlegen: Nunmehr soll das Gesamtprojekt vom Stadtsenat zur Kenntnis genommen und für weiterführende Planungen gemäß des übergeordneten Ziels einer Begegnungszone auf dem gesamten Abschnitt Rennweg/Universitätsstraße freigegeben werden. Jedoch stets unter der politischen Prämisse, dass erst der am 22. April neuzuwählende Innsbrucker Gemeinderat letztlich über den Grad der Umsetzung entscheiden werde.

Wie berichtet, ist der Entwurf für die Oberflächengestaltung ins Gerede gekommen, nachdem bekannt wurde, dass erste Schätzungen hier von 8,4 Mio. Euro an Gesamtkosten ausgehen. FI, ÖVP und SPÖ – wiewohl alle in der betreffenden Steuerungsgruppe sitzend – wollen entweder nichts von den Kosten wissen bzw. haben sich bereits davon distanziert. Der neue Gemeinderat solle entscheiden, heißt es dazu.

Die erste (und fixe) Etappe – die 3300 m² rund um das Haus der Musik –, die noch vor der Rad-WM im September und der Eröffnung des Musikhauses im Oktober fertig werden muss, kostet rund 2,7 bis drei Millionen Euro. Hierfür soll der Stadtsenat heute einen Nachtragskredit für das laufende Budgetjahr beschließen. Der Bauzeitplan gilt als hochsensibel.