Innsbruck – „Das Wetter kann man nicht ändern – aber die Politik in Innsbruck könnte man ändern“, meinte Gerald Depaoli, Spitzen- und Bürgermeisterkandidat von „Gerechtes Innsbruck“, bei der gestrigen Programmpräsentation vor dem Tiroler Landestheater, die trotz bitterer Kälte unter freiem Himmel stattfand.

Die „Bürgergruppe“ geht mit breiter Brust in ihren ersten Wahlkampf: „Wir rechnen damit, dass wir mit zwei Mandaten in den Gemeinderat einziehen“, so Depaoli, „aber vielleicht ist auch die Sensation möglich und wir schaffen den Klubstatus.“ Immerhin erfahre man über die sozialen Medien „großen Zuspruch“.

Zentrales Ziel sei es – analog zu einem gestern enthüllten Plakat mit Karikaturen der Stadtführung –, „die Drüberfahrpolitik in Innsbruck zu beenden“. Derzeit herrsche „Pseudobürgerbeteiligung“. Gerade bei Großprojekten vom Haus der Musik bis zur Patscherkofelbahn sei „immer so entschieden worden, wie es die Stadt will“. Depaoli verlangt, „dass wieder mehr Bürgernähe in den Gemeinderat einzieht“, und sieht seine Liste hier als „Bindeglied“ zwischen Bürgern und Politik.

Auch der Listenzweite Georg Angermair (so wie Depaoli vormals im Vorstand der „Liste Fritz“ tätig) betont, dass „wir keine Partei im herkömmlichen Sinn, sondern eine unabhängige Bürgergruppe sind, die alle Bevölkerungschichten und Altersgruppen umfasst“. Man sei „weder rechts noch links“, komme „aus der Mitte der Gesellschaft“ und habe „keinen Sponsor oder Einflüsterer im Hintergrund“: Die Wahlkampagne (Budget: ca. 20.000 Euro) finanziere man komplett aus eigener Tasche.

Konkrete Forderungen der Liste sind u. a. niedrigere Hürden für die Durchführung einer Volksbefragung, mehr sichtbare Präsenz von MÜG und Polizei in den Abendstunden, Gratis-Nachmittagsbetreuung und kostenlose Öffi-Nutzung für Kinder und Jugendliche bis 16, eine bessere Koordination von Straßenbaustellen oder eine Reform der Parkraumreform: Die Gebührenpflicht in der Kernzone solle von 21 Uhr wieder auf 19 Uhr zurückgenommen werden. „Oder es sollte zumindest möglich sein, dass man von 18 bis 21 Uhr für drei Stunden einwerfen kann“, so Depaoli. Die derzeitige Regelung schädige Wirtschaft, Kulturleben und Gastronomie massiv.

Trotz scharfer Kritik an der Stadtregierung will sich Depaoli aber nicht auf die Oppositionsrolle versteifen: „Wir würden schon auch mitgestalten wollen.“ Und: „Es gibt in allen politischen Gruppierungen gute Leute.“ (md)