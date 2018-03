Innsbruck - ÖVP und Grüne haben sich am Dienstag auf die Fortsetzung der Regierungskoalition geeinigt. Die Nebel lichten sich auch, was das Regierungsteam der neuen schwarz-grünen Landesregierung betrifft.

Nur Fischer neu in Regierung

Für die Grünen wird Gabi Fischer neu in die Regierung einziehen und Soziallandesrätin. Ingrid Felipe bleibt Landeshauptmannstellvertreterin und für den Verkehr, Umwelt und Naturschutz zuständig.

Die ÖVP wird ihr Regierungsteam bis auf Weiteres nicht wechseln: LHStv. Josef Geisler , LR Beate Palfrader, LR Patrizia Zoller-Frischauf, LR Hannes Tratter und LR Bernhard Tilg bleiben in der Landesregierung.

Jakob Wolf wird wie bisher mit Gebi Mair (Grüne) die Klubchefachse bilden.

Ledl-Rossmann wird Landtagspräsidentin



Neu ist das Landtagspräsidium: Hier werden Sonja Ledl-Rossmann (VP) als Landtagspräsidentin, Anton Mattle (VP) wie bisher als Vizepräsident und voraussichtlich Stephanie Jicha (Grüne) als zweite Vizepräsidentin vorgeschlagen.

Parteigremien tagen am Mittwoch



Der schwarz-grüne Koalitionspakt muss am Mittwoch noch von den Parteigremien beider Parteien abgesegnet werden. Bei der ÖVP tagt um 17.00 Uhr der Landesparteivorstand, bei den Grünen tritt die Landesversammlung zusammen.

Am Donnerstag soll das Programm der Öffentlichkeit präsentiert werden. Am 28. März ist die konstituierende Sitzung des Landtages samt Angelobung. (TT.com)

Stellungnahmen bzw. Reaktionen:

ÖVP und Grüne: "Nachdem die Tiroler Volkspartei und die Tiroler Grünen am 9. März in Koalitionsverhandlungen eingetreten sind, hat die Steuerungsgruppe ihre Arbeit heute beendet. Am Mittwoch werden die verhandelten Kapitel in den jeweiligen Parteigremien diskutiert und zur Abstimmung gebracht. Vorbehaltlich der Zustimmung beider Parteien soll die neue Regierung nächste Woche angelobt werden und ihre Arbeit aufnehmen."



FPÖ-Chef Markus Abwerzger sieht einen "schwarzen Tag für Tirol". "Die Koalition zwischen ÖVP und Grünen wurde am wenigsten von den Tirolerinnen und Tiroler im Vorfeld der Landtagswahl gewünscht", teilte Abwerzger am Dienstag in einer Aussendung mit. Immerhin hätten die Grünen herbe Verluste hinnehmen müssen.

Als einzig erfreuliches Faktum ortete der FPÖ-Landesparteiobmann, dass "die ÖVP Gebi Mair als Landesrat verhindert hat". Zugleich gratulierte Abwerzger der offenbar zukünftigen Grünen-Landesrätin Gabi Fischer. Sie sei eine äußerst fachlich kompetente Person, von der "durchaus positives zu erwarten ist", so der Tiroler FPÖ-Chef, der Fischer als "einzigen Lichtblick im Grünen Team" bezeichnete.