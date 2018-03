Von Eva-Maria Fankhauser

Buch i. T. – Neuwahlen waren das erklärte Ziel der Freien Bürgerliste Buch. Doch daraus wird nichts. Zwei Mandatare der eigenen Liste haben ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Letzte Woche gaben acht der neun Gemeinderäte der Freien Bürgerliste mitsamt Ex-Bürgermeister Otto Mauracher ihren Mandatsverzicht bekannt – die TT berichtete. Seit Dienstagfrüh ist ihr Rücktritt rechtskräftig, wie Helmut Wolf von der Gemeindeaufsicht der BH Schwaz bestätigt. Aber nicht bei allen acht Mandataren. Denn einer von ihnen hat einen Rückzieher gemacht. „So bleiben zwei Gemeinderäte der Liste rechtsgültig vertreten. Das heißt, der Gemeinderat ist derzeit funktionsfähig“, sagt Wolf.

Der Plan der Freien Bürgerliste geht also nicht auf. Zum einen wegen des Rücktritts vom Rücktritt eines Mandatars. Zum anderen, weil die Liste insgesamt 30 Personen zählt. Um Neuwahlen auszulösen, müssten sämtliche Ersatz-Gemeinderäte ebenfalls auf das Mandat verzichten. „Laut Tiroler Gemeindeordnung rückt bei einem Verzicht das nächstgereihte Mitglied der Liste nach“, erklärt Wolf. Zwei Ersatz-Gemeinderäte verzichteten bereits mit den Mandataren auf ihr Amt. Die restlichen 19 Personen könnten nun aber nachrücken. Das habe die Freie Bürgerliste wohl nicht bedacht.

Der Bucher Gemeinderat besteht aus 15 Mandataren. Sind mehr als die Hälfte – also mindestens acht – noch im Gemeinderat, so bleibt er beschlussfähig. „Die Gemeinde könnte mit acht Personen die nächsten Jahre regiert werden“, sagt Wolf. Laut ihm bleibt es in Buch spannend. „Man weiß nicht, wie viele Gemeinderäte bei der nächsten Sitzung dabei sein werden“, sagt er. Solange sechs Personen von der Liste Für Buch und zwei von der Freien Bürgerliste anwesend sind, ist laut Wolf alles im grünen Bereich.

„Die Freie Bürgerliste Buch existiert nicht mehr“, sagt der zurückgetretene Vize-BM Walter Wallner auf TT-Anfrage. Die Liste habe gestern beschlossen, sich aufzulösen. „Für mich hat sich die politische Karriere damit erledigt“, sagt Wallner. Er habe aber große Bedenken, dass mit nur acht Gemeinderäten der Ort gut regiert werden könne. „Da hat wohl jemand die Machtgier vor die Vernunft gestellt. Das heißt, dass es keine Opposition mehr gibt, und damit auch keine Kontrolle mehr. Das wird ein Selbstbedienungsladen“, sagt Wallner, obwohl seine Freie Bürgerliste die Mehrheit hatte und nicht in der Oppositionsrolle war.

Zudem streitet er ab, dass es von langer Hand geplant gewesen sei, dass sein Listenkollege Mauracher wieder als Bürgermeisterkandidat antreten werde. Und auch die Meinung der Bucher, dass durch den Rücktritt der Liste wichtige Projekte verzögert würden, könne er nicht nachvollziehen. „Das stimmt nicht. Die Projekte können alle locker ein paar Wochen warten.“ Für die Zukunft der Gemeinde sieht er unter diesen Umständen schwarz. „Es hätte Neuwahlen gebraucht, um Ruhe reinzubringen“, sagt er. Weitere Stellungnahmen wolle er keine mehr abgeben. „Das war mein letztes Interview“, stellt Wallner klar.

Wer von seiner Liste den Rücktritt vom Rücktritt gemacht hat, wisse er nicht. Auch seitens der Gemeinde hält man sich bedeckt. „Das kann ich nicht sagen, weil wir nicht wissen, was von Seiten der Liste noch passiert“, sagt BM Marion Wex. Sie wolle die Mandatare und deren Familien schützen. Die Sorge vor starker Einflussnahme sei zu groß. Wex ist aber guter Dinge, dass der Gemeinderat auch mit nur acht Mandataren gute Arbeit leisten könne, falls keiner der Ersatz-Gemeinderäte nachrücken will. Das gelte es nun herauszufinden.

Die Auflösung einer Gemeinderatsliste gebe es laut Gemeindeaufsicht nicht. Die Ersatz-Gemeinderäte können ungehindert nachrücken. Auch auf die beiden verbliebenen Mandatare gebe es keinerlei Auswirkungen.