Von Matthias Reichle

Fendels – Statt Ski und Stöck­e verluden die Liftmitarbeiter vergangenes Wochenend­e Koffer und Taschen in die Gondeln – die Fendlerbahn erwies sich als praktische Notlösung, als am Samstag die Landesstraße in die Tourismusgemeinde aufgrund eines Hangrutsches gesperrt werden musste. „Es ist gut gegangen“, zieht Bürgermeister Heinrich Scherl nach dieser ungewöhnlichen Umleitung Bilanz.

Die Gäste, die in Ried in die Seilbahn stiegen, wurden in Fendels von der Feuerwehr in Empfang genommen und zu ihren Quartieren gebracht. Allein am Samstag nutzten das 270 Personen, berichtet der Dorfchef.

Dieses Arrangement wird es voraussichtlich nicht mehr brauchen. Die Straße dürfte am Samstag zum Urlauberwechsel am Wochenende wieder aufgehen, bestätigt Baubezirksamtchef Günter Heppke. Man sei dabei, jenen Bereich, an dem die Rutschmasse ansteht, abzusichern und die Anbruchstelle zu vernetzen. Das lockere Material wird von oben nach unten abgepackt, erklärt er die Arbeiten. Insgesamt hatten sich am Hang 400 Kubikmeter in Bewegung gesetzt. Nur eine Schutzwand hinderte die Masse daran, auf die Straße abzugehen.

Derzeit gibt es einen Notweg in die Gemeinde, der allerdings nur von Allradfahrzeugen befahren werden soll. Am Samstag lag dort noch über ein halber Meter Schnee, betont Scherl. Lkw kommen nicht hinauf. Auch viele Einheimische lassen inzwischen ihr Auto im Tal und fahren mit der Bahn, die länger offen hat.

Geplant ist, die Straßen ab diesem Wochenende in der Zeit, in der dort nicht gearbeitet wird, zu öffnen, gibt Heppke nun Entwarnung. Für die Umsetzung aller Sicherungsmaßnahmen rechnet man mit mehreren Wochen Arbeitsaufwand. Es werde ein­e Blockzeitregelung brauchen, betont Straßenmeister Christian Schatz. In der Früh, am Abend und zu Mittag wird die Straße voraussichtlich einspurig offen sein.