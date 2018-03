Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz, Stans, Vomp – Wer am späten Nachmittag oder Abend von der Autobahnabfahrt in Schwaz in die Stadt fahren möchte, muss viel Geduld mitbringen. „Wir müssen etwas gegen den täglichen Verkehrskollaps zwischen 16 und 18 Uhr unternehmen“, sagt der Vomper Bürgermeister Karl-Josef Schubert.

Geplant ist, die neuralgische Kreuzung zwischen Auto­bahnabfahrt und der Silberstadt zu entschärfen. Dort biegen die Straßen in die Gemeinden Vomp und Stans ab und führen zu den Gewerbegebieten. Zuerst war ein Kreisverkehr geplant. Die Finanzierung war mit den Gemeinden (25 %), Land (25 %) und Asfinag (50 %) abgesprochen. Gebaut wurde aber nichts. Stattdessen prüfte die Asfinag weitere Möglichkeiten. Dabei entstand die Idee einer Ampellösung – die TT berichtete.

„Wir haben verschiedene Varianten geprüft und deren Vor- und Nachteile aufgezeigt“, sagt Kamillo Trinkl von der Asfinag. Nun sei nur noch die finanzielle Abstimmung und endgültige Entscheidung fällig. Da könnte es aber haken. „Von unserer Seite soll es ein Kreisverkehr werden, da dieser die beste Verteilung ermöglicht“, sagt der Schwazer BM Hans Lintner stellvertretend für alle drei Gemeinden. Das bestätigt auch BM Schubert: „Ich glaube, das wäre die bessere Lösung, denn die Ampel würde zwar die Situation etwas verbessern, aber in Stoßzeiten staut sich es dann ja erst recht.“ Ein Kreisverkehr sei auf längere Sicht sinnvoller. Dass die Asfinag eine Ampel-Lösung favorisiere, sei den Bürgermeistern klar. „Sie versprechen sich davon mehr. Aber es geht hier wohl ums Geld. Die Inn-Brücke müsste verbreitert werden. Das will die Asfinag nicht zahlen, das sei zu teuer“, sagt Schubert.

Seitens der Asfinag wird bestätigt, dass man eine Ampel-Lösung bevorzuge. „Die Entscheidung ist aber noch nicht final“, sagt Trinkl.

Laut BM Lintner soll es wohl nach Ostern zu gemeinsamen Gesprächen und einer Entscheidun­g kommen. „Es geht hier um eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Der Kreisverkehr wäre teurer, bringt aber eine höhere Akzeptanz der Bevölkerung“, sagt Lintne­r. Laut Schubert müsse man wohl in den sauren Apfel beißen, falls die Asfinag den Kreisverkehr ablehnt.

„Es kann sein, dass die Ampel-Lösung in manchen Situationen vielleicht besser geeignet ist, aber am Abend, wenn nichts los ist, kann das schwierig werden“, sagt der Stanser Bürgermeister Michael Huber. Den Kreisverkehr sei man vom Verkehrswesen her bereits gewohnt. Er hätte zudem gerne einen Abbieger von Schwaz kommend nach Stans. Dazu könne man die Fußgängerspur für die Autos nutzen. „Dann müsste man natürlich für die Fußgänger eine andere Lösung finden“, sagt er. Man müsse vorausschauend planen. „Und sollte die bessere Lösung mehr koste­n, müssen wir das für unsere Zukunft in Kauf nehmen“, sagt Huber.