Hall, Tulfes – Die Stadt Hall beteiligt sich mit einem Investitionsbeitrag von 930.000 Euro an der insgesamt 16,5 Mio. Euro schweren Modernisierung der Glungezerbahn. Das hat der Haller Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit 20 Ja-Stimmen beschlossen – bei einer Enthaltung: Vize-BM Wolfgang Tscherner (Für Hall) begründete diese mit „noch offenen Fragen“: So wisse man nicht, „ob wir die wasserrechtliche Bewilligung für die geplante Beschneiung erhalten“ und „ob oben ausreichend Wasser vorhanden ist“. Tscherner stellte zudem die Frage nach der künftigen Parkplatzsituation in Tulfes, weil es durch die neue Bahn ja zu Kapazitätssteigerungen komme.

Vize-BM Werner Nuding (VP), zugleich Obmann des am Projekt beteiligten TVB Hall-Wattens, betonte, dass „genug Wasser da ist, um den Speicherteich mit 40.000 Kubikmetern zu füllen“.

Zum Stand des Gesamtvorhabens erklärt Glungezerbahn-GF Walter Höllwarth auf TT-Anfrage, dass das Projekt der 10er-Einseilumlaufbahn (Baustufe 1) derzeit bei der Seilbahnbehörde in Wien liege. Die Pläne für die Baukörper rund um Berg- und Talstation seien zuletzt noch einmal überarbeitet worden, um noch Kosteneinsparungen zu erzielen. „Hier sind wir in der Endphase, das wird nochmals nachgereicht.“ Dann gehe es um den Termin für die Bauverhandlung – mit dieser dürfte Mitte Mai zu rechnen sein. „Die Vorgaben, um bauverhandeln zu können, erfüllen wir bereits.“

Was die Beschneiung (Baustufe 2) betrifft, seien die Planungen in Auftrag gegeben, so Höllwarth. „Laut Planer wird es in rund acht Wochen so weit sein, dass das Projekt bei den Behörden einreichfähig ist.“ In Sachen Speicherteich habe es schon im Herbst eine Begehung mit Sachverständigen gegeben, „die bestätigten, dass der geplante Standort für den Teichbau geeignet ist“.

Was die Parkplätze angehe, „kennen wir das Problem und sind bemüht, künftig ausreichend Parkraum anzubieten“. Hierzu würden aber erst die Verhandlungen laufen.

Mit der Wintersaison – die noch bis 3. April dauert – ist Höllwarth sehr zufrieden: „Es zeigt sich: Hat der Glungezer Schnee, ist er, selbst mit den alten Anlagen, ein sehr beliebtes Familienskigebiet.“ (md)