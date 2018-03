St. Johann i. T. – Auch wenn der Frühlingsbeginn am vergangenen Dienstag mit Minusgraden recht frisch war: Für Finanzreferent und Vizebürgermeister Georg Zimmermann schien ordentlich die Sonne. Blickte er doch auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück.

Mit der Gemeinde St. Johann geht es demnach stetig bergauf – nicht nur, was die Einwohnerzahl betrifft, die mit 9436 der 10.000er-Marke immer näher kommt. Auch der Haushalt hat einen historischen Spitzenwert erreicht. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Überschuss von rund zwei Millionen Euro auf. Der Schuldenstand beträgt 7,6 Millionen Euro. Der Verschuldungsgrad der Gemeinde liegt mit ca. 25 Prozent im mittleren Bereich. „Es gab Zeiten, da betrug der Verschuldungsgrad 50 Prozent“, erklärte Zimmermann.

Mit einer positiven Entwicklung geht es auch bei den Kommunalsteuererträgen weiter. Diese betragen 4,2 Millionen Euro – das sind um knapp 180.000 Euro mehr als 2016. An Haftungen hält die Gemeinde rund 3,8 Millionen Euro, sie betreffen die Ortswärme. Die Beteiligungen an Felbertauernstraße, Panorama-Badewelt , Ortsmarketing, Ortswärme, Tigewosi, Projektentwicklung GnbR und St. Johanner Bergbahnen betragen 2,1 Millionen Euro.

„Die Gemeinde steht mit kräftigen Finanzen da“, lautete das Urteil von Zimmermann. Trotzdem habe die stabile Finanzlage auch Nachteile. Diese würden vor allem die Transferzahlungen an die öffentliche Hand betreffen. „Der Transfersaldo ist in den letzten Jahren um 80 Prozent gestiegen. Gemeinden mit einer guten Finanzkraft sind halt die Zahler, das ist logisch.“ Konkret bedeutet das: Im Jahr 2017 musste die Gemeinde rund 5,3 Millionen Euro an die öffentliche Hand zahlen.

Heribert Mariacher (FPÖ) zeigte sich mit dem Jahresabschluss „sehr zufrieden“. „Trotzdem muss man auch die negativen Dinge ansprechen“, sagte er und spielte damit auf nicht umgesetzte Projekte (u. a. Goinger Radweg) an, was dem Abschluss zugutekäme.

„Die Zahlen schauen super aus“, sagte abschließend Bürgermeister Stefan Seiwald. Trotzdem warnte er davor, in den kommenden Jahren mit einer weiteren Entwicklung in diese Richtung zu rechnen. „Es stehen einige wichtige und notwendige Projekte an. Wir müssen davon ausgehen, dass der Jahresabschluss 2017 der letzte ist, der so vorbildlich aussieht.“ Die Investitionen würden den geplanten neuen Kindergarten betreffen wie auch zusätzliche Krippenplätze. „Außerdem müssen wir schauen, dass wir die laufenden Gesundheitskosten abdecken, die immer mehr schlagend werden.“ (miho)