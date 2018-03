Von Catharina Oblasser

Lienz – Lienz ist für die Region Osttirol und Oberkärnten ein schulisches Zentrum. Die Stadt beherbergt die einzige Schule mit AHS-Unterstufe weit und breit, außerdem zahlreiche höhere Schulen wie Handelsakademie, Oberstufengymnasium oder HTL. Außerdem gibt es den neuen Campus für das Mechatronik-Studium, der erst vor Kurzem von den Studenten bezogen wurde.

Nun überlegt die Stadt Lienz, ein Wohnheim für Schüler, Studenten und bei Bedarf auch für Lehrlinge einzurichten. Das sagt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Der Stadtrat wird eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Im letzten Jahr führte das Stadtmarketing in dieser Sache eine Bedarfserhebung durch.

„Wir haben etwa 2400 Einpendler im Ausbildungsbereich“, schildert Mitarbeiter Bernd Lenzer. Ein Fragebogen erging an 2120 Familien, es gab 1100 Rückmeldungen. Fazit: Das Interesse an einer Unterbringung von über 14-Jährigen am Schul- bzw. Lehrstandort ist groß. Für viele Jugendliche aus entlegenen Tälern ist das tägliche Pendeln nämlich eine große Belastung.

Bevor noch über den Standort oder das Betriebskonzept des erwünschten Heims gesprochen werden kann, soll die Machbarkeitsstudie grundlegende Themen untersuchen. „Wir wollen konkret analysieren, welches Potenzial es gibt, uns Beispiele aus anderen Regionen ansehen und auch ein pädagogisches Konzept erstellen“, erklärt die Bürgermeisterin. „Schließlich wäre das Heim für junge Menschen verschiedener Alters- und Bildungsstufen gedacht.“ Was Blanik als weitere Möglichkeit sieht, wäre eine Unterbringung für Turnusärzte, die am Bezirkskrankenhaus Lienz beschäftigt sind.

Ein weiterer Punkt sind zweifellos die Mechatronik-Studenten. Das Studium läuft nun das dritte Semester, das Interesse hält sich aber noch in Grenzen. Deshalb wollen die Betreiber, Uni Innsbruck und UMIT Hall, gezielt junge Leute aus den großen Ballungsräumen ansprechen und sie für eine Ausbildung in Osttirol gewinnen. Eine Unterbringung für diese „Newcomer“ wäre ein zusätzliches Zuckerl.

Einige Heimplätze gibt es in Lienz: nämlich das Kolpingheim in der Stadt und das sehr gefragte Schülerheim in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt außerhalb des Zentrums. Das Bundesschülerheim im Stadtteil Grafenanger hingegen, meist als „Konvikt“ bezeichnet, besteht seit 15 Jahren nicht mehr. Es beherbergte Schüler des angrenzenden Gymnasiums. Der Bau ist mittlerweile komplett abgerissen. Nicht nur, weil er so desolat war, sondern auch, weil das Interesse von Seiten der Familien nicht mehr vorhanden war. Nun befindet sich eine grüne Wiese an dieser Stelle.

„Die Unterbringung in Heimen war längere Zeit kaum mehr gefragt“, meint Blanik. „Doch die Zeiten haben sich geändert.“