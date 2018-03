St. Johann i. T. – Noch bis 4. April kann das Frauenvolksbegehren 2.0 online oder in den Gemeindeämtern unterzeichnet werden. Um die Bevölkerung nochmals eingehend über die Inhalte zu informieren, wurden so genannte „Wirtshausgespräche“ ins Leben gerufen. Eines davon fand am vergangenen Mittwoch in Kooperation mit den Bezirksvertretern des Sor­optimist Clubs International in St. Johann statt.

Vor allem gehe es darum, bestehende Asymmetrien durch Maßnahmen aus dem Weg zu schaffen, erklärte Tirol-Koordinatorin Elisabeth Grabner-Niel, die vorhandenes Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen anhand lokalbezogener Zahlen veranschaulichte.

So geht aus dem Gleichstellungsbericht Tirol 2016 etwa hervor, dass der Bezirk Kitzbühel im tirolweiten Vergleich vor allem bei der Kinderbetreuung der Drei- bis- Fünfjährigen hinterherhinkt. „Da liegt die Quote bei 88 Prozent.“ Nur Landeck sei mit 85 Prozent noch schlechter dran, der tirolweite Durchschnitt liegt bei 94 Prozent. Das bedeute, das Angebot nach Altersgruppen ist sehr heterogen. Grabner-Niel ließ mit weiteren Zahlen aufhorchen: Der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen liegt im Bezirk bei 33 Prozent. Frauen verdienen demnach durchschnittlich1016 Euro im Monat, Männer 1516 Euro. „Das wirkt sich natürlich auch auf die Pension aus“, so Grabner-Niel.

Für die Initiatorinnen des Volksbegehrens sind die genannten Zahlen ein triftiger Grund, das Volksbegehren zu unterschreiben. Insgesamt werden darin neun Forderungen erhoben. Dabei geht es nicht nur um die Entlohnung. Auch Schutz vor Gewalt oder Frauenquoten in Politik und Wirtschaft sind Themen.

Für die anwesenden Zuhörer in St. Johann war aber auch klar: Um Veränderungen zu erzielen, braucht es auch die Unterstützung der Männer. In der Wahrnehmung würde die Diskussion oft unter der Annahme „Frauen gegen Männer“ geführt. „Man kann nur gemeinsam etwas bewirken“, lautete der Tenor. Derzeit gebe es insgesamt 220.000 Unterschriften für das Frauenvolksbegehren. (miho)