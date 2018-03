Von Peter Nindler

Innsbruck – 2013 war es noch neu, weil LH Günther Platter (ÖVP) einen mutigen politischen Schritt gewagt hatte. Schließlich holte er nach 14 Jahren Schwarz-Rot in Tirol die Grünen erstmals auf die Regierungsbank. Dementsprechend groß gestaltete sich das mediale Interesse im Congresspark Igls, Platter machte die Grünen in der Volkspartei als Koalitionspartner salonfähig.

Fünf Jahre später hat sich die Aufmerksamkeit normalisiert, im Congress Innsbruck ist die gestrige Präsentation von Schwarz-Grün II fast schon politisches „business as usual“. Man kennt sich eben: ÖVP und Grüne sowie die Medien. Außerdem: Mit Ausnahme von Gabriele Fischer (Grüne) gibt es keine neuen Gesichter auf der Regierungsbank. Bekanntlich sind Namen auch Nachrichten, und so hält sich hier die Neugier ebenfalls in überschaubaren Grenzen. Deshalb will die schwarz-grüne Landesregierung mit Kontinuität, Stabilität und Verlässlichkeit offenbar der Gegenentwurf zur hektischen politischen Betriebsamkeit auf Bundesebene sein.

„Nein, nicht nur Absichtserklärungen stehen im Koalitionsprogramm“, betont LH Günther Platter. Und für LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sind die 230 Millionen Euro für die Wohnbauoffensive Zahlen, die sich mehr als nur sehen lassen können. Wie überhaupt die schwarz-grüne Koalition in den nächsten fünf Jahren den Turbo im Wohnbau zünden möchte. „Gemeinsam mit den Sozialpartnern, dem Gemeindeverband und allen im Landtag vertretenen Parteien“, wie Platter hinzufügt. Und mit Beate Palfrader als neuer Ansprechpartnerin. Die ÖVP-Arbeitnehmerchefin löst Johannes Tratter als Wohnbaureferentin ab.

Ingrid Felipe steht am Donnerstag hingegen einmal mehr im Umwelt-Rampenlicht. Der Fernpassscheiteltunnel, Skigebietszusammenschlüsse und Kraftwerke bleiben trotz des vereinbarten Koalitionsprogramms nach wie vor Reibeflächen zwischen Umwelt und Wirtschaft. Die Naturschutzverfahren für Kraftwerke und Beschneiungen fallen künftig in den Zuständigkeitsbereich von Energiereferent LHStv. Josef Geisler (VP), für das Kraftwerk Kaunertal benötigt es keine kollegialen Beschlüsse der Landesregierung. Vor 2030 dürfte hier ohnehin nichts geschehen. Obwohl das alles für die Ökopartei schwer verdauliche Kost ist, finden sich für Felipe jedenfalls mehr als zehn Prozent grüne Handschrift im Koalitionspakt.

Nächste Woche am Mittwoch wird die schwarz-grüne Landesregierung angelobt, Landeshauptmann Günther Platter geht in seine dritte, Ingrid Felipe in ihre zweite Amtszeit. Die Schonfrist von 100 Tagen nehmen sie nicht mehr in Anspruch, wie sie im TT-Gespräch erklären. Warum auch, schließlich arbeitet die bisherige Regierung gewissermaßen weiter. Mit der Arbeit werde sofort begonnen, nach der Innsbrucker Gemeinderatswahl ist im Mai die erste Regierungsklausur der neuen alten schwarz-grünen Koalition vorgesehen.