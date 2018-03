Seit Freitag Punkt 17 Uhr ist es fix: Für die Innsbrucker Gemeinderatswahl am 22. April haben zwölf wahlwerbende Gruppierungen eine Wahlliste eingereicht. Der Bürgermeisterdirektwahl werden sich neun Kandidaten stellen. Lediglich der Seniorenbund, die Liste ALI und die „Bürgerinitiativen Innsbruck" haben keinen Bürgermeisterdirektkandidaten genannt. Die Hauptwahlbehörde der Stadt wird am 3. April die Ordnungsmäßigkeit der eingebrachten Listen sowie der hierfür nötigen je 100 Unterstützungserklärungen zu prüfen haben. Erst dann wird feststehen, ob die Wahlvorschläge auch alle für den Urnengang zugelassen werden.

Die Stadt-SPÖ feierte am Freitagabend am Deck 47 am Innsbrucker Baggersee ihren offiziellen Wahlkampfauftakt. Prominente Schützenhilfe gab es da von Landesparteichefin Elisabeth Blanik. Bürgermeisterkandidatin Irene Heisz und Stadtparteiobmann Helmut Buchacher schworen dabei das rote Team auf vier anstrengende, aber auch spannende Wahlkampfwochen ein. „Wir überlassen unser Innsbruck nicht denen, die arrogant und eiskalt wie Frau Hitt über die Menschen drüberfahren", ging Heisz dabei in die Vollen. Mit der Innsbrucker Bevölkerung, so bilanziert Heisz, sei in den vergangenen Jahren „nicht fair genug" umgegangen worden. „Ich bin natürlich nicht die gute Fee, die mit dem Zauberstab wedelt und mit einem Schlag wird alles für alle gut. Aber ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass Innsbruck einen neuen Anfang braucht", sagt Heisz. Erklärtes Wahlziel der SPÖ ist es, stärker zu werden, um auf Augenhöhe mit den anderen Parteien mitgestalten zu können.

Das von ÖVP-Bürgermeisterkandidat Franz Gruber angekündigte Fairnessabkommen findet Anklang. Sowohl ALI-Spitzenkandidat Mesut Onay als auch FI-BM-Kandidatin Christine Oppitz-Plörer und die SPÖ wollen selbiges unterzeichnen, sobald es vorliege. „Wenn politische Akteure Schmutzwäsche waschen, ist das nicht förderlich für die Demokratie", meint Onay. (mami)