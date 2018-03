Wildschönau – Der Gemeindestammtisch in der Wildschönau hat schon Tradition. Einmal im Jahr versammelt sich die Gemeindeführung in einem der Wildschönauer Dörfer, um mit den Bürgern zu diskutieren und auch neue Projekte vorzustellen. Grundsätzlich ist man mit der Arbeit des Gemeinderats zufrieden, dem Bürgermeister und seinem Team wurde gute Arbeit bescheinigt. Aufhorchen ließ aber der Auffacher „Holzerbauer“ Andreas Weißbacher, der eine Anfrage betreffend Ausbau des ehemaligen Areals „Bernauerhof“ in Auffach-Bernau zu einer Appartement-Anlage für touristische Zwecke an Bürgermeister Hannes Eder stellte. „Wenn circa zwei Hektar bestes Grünland für ca. 300 Betten verbaut werden sollen, dann stimmt mich das als Bauer nachdenklich. Wir brauchen keine Zweitwohnsitze oder teure Altenwohnsitze für betuchte Ausländer, irgendwann sind das ,kalte Betten‘ und das ist für die touristische Zukunft des Tales nicht förderlich“, sagt Weißbacher. „Solche Beispiele gibt es in den ganzen Alpen“, warnte er. Rückendeckung erhielt Weißbacher auch von BM Hannes Eder, der die Entwicklung genau beobachten wird, „Zweitwohnsitze wird es mit Sicherheit nicht geben“, so der Bürgermeister. Im Moment, so Eder, liege dieses Projekt ohnedies auf Eis.

Weißbacher, Gründungsobmann jener Genossenschaft, die das Heizkraftwerk an der NMS in Oberau betreibt, verteidigte den Standort: „Die vorgegebenen Werte werden massiv unterschritten. In den letzten Jahren wurde fleißig investiert, Kessel und Pufferanlage getauscht, es wäre zwar noch einiges zu tun, allerdings mit dem Neubau des Kindergartens wird dies immer schwieriger“, meint Weißbacher. Der Neubau des Kindergartens in unmittelbarer Nähe des Heizkraftwerks stellt die Gemeinde auch tatsächlich vor große Aufgaben. Daher müsse laut GR Christine Eberl mit allergrößter Sorgfalt geplant werden, da eine Verlegung des Heizkraftwerks abgelehnt worden sei.

Die Kosten für den geplanten Umbau der Neuen Mittelschule belaufen sich mittlerweile auf über 15 Mio. Euro. Planmäßig voran gehen die Umbaumaßnahmen am Gemeindeamt in Oberau, um den es ein jahrelanges Tauziehen gab, wie die Gemeindeführung erklärte. (ts, TT)